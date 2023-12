Spider-Man 4: Tom Holland parla del suo ritorno nel sequel

Tom Holland torna a parlare di Spider-Man 4 e del suo ritorno nei panni dell'Uomo Ragno nel sequel. In particolare, durante una conferenza stampa con la Critics Choice Association, Holland ha chiarito che indosserà di nuovo il costume solo se ne varrà veramente la pena.

Ecco la dichiarazione dell'attore: "Tutto quello che posso dire è che ci siamo impegnati attivamente in conversazioni su come potrebbe essere una quarta interpretazione del mio personaggio. Se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio è un'altra questione. Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man".

"Mi sento molto, molto fortunato di aver potuto lavorare a una saga che è migliorata con ogni film, che ha avuto sempre maggior successo ad ogni film, cosa che credo sia davvero rara, e voglio proteggere la sua eredità. Quindi, non ne farò un altro per il gusto tanto per il gusto di farlo. Dovrà valere la pena per il personaggio. Detto questo se riusciremo a farlo, sarei un pazzo a non rimettere il costume perché devo tutto a Spider-Man. Amo il personaggio e le persone con cui lavoro. Quindi, mi piacerebbe raccontare un'altra storia, ma la racconterò solo se riusciremo a trovare quella giusta", ha concluso l'attore.

Che cosa sappiamo di Spider-Man 4

Secondo quanto anticipato, il quarto capitolo della saga di Spider-Man sarà diretto nuovamente da Jon Watts e vedrà il ritorno di Tom Holland e Zendaya Coleman, rispettivamente, nei ruoli di Peter Parker/Spider-Man e M.J. Nonostante si sappia poco del film, qualche mese fa è circolato un folle rumor su uno dei villain di Spider-Man 4 e una possibile data di uscita.