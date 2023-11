Spider-Man 4: circola un nuovo folle rumor su uno dei cattivi

Negli ultimi giorni si è diffuso un folle nuovo rumor sulla trama di Spider-Man 4 che potrebbe anticipare il ritorno di un noto villain dell'Uomo Ragno. Stando a quanto riporta il noto insider Daniel Richtman, l'Avvoltoio farà il suo ritorno nel prossimo film dedicato all'Arrampicamuri con protagonista Tom Holland.

Ma com'è possibile? Nel film Spider-Man: No Way Home, a causa dell'incantesimo di Doctor Strange, alcuni personaggi sono stati spediti via dall'MCU... tra cui l'Avvoltoio, che è stato teletrasportato nell'universo di Morbius. Le opzioni sono due: o troveranno un modo per farlo tornare nell'MCU tramite il Multiverso, oppure i Marvel Studios ignoreranno completamente quanto fatto da Sony Pictures nel loro film.

Marvel ha ammesso ufficialmente un errore presente in Spider-Man: Homecoming (2017). Nel nuovo libro Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe - An Official Timeline viene fatta chiarezza su vari punti oscuri ai fan e fatta ammenda di qualche piccolo errore, come in questo caso.

Nel flashback che inaugura il film, Adrian Toomes (alias l'Avvoltoio) e il suo team ripuliscono i resti della Battaglia di New York tra gli Avengers e il malvagio fratello di Thor, Loki. Questa scena si svolge canonicamente nel 2012, eppure il cartello che compare successivamente sullo schermo riporta la scritta "8 anni dopo" mentre l'azione salta ai giorni nostri. Ma questo sarebbe impossibile poiché Spider-Man: Homecoming è ambientato nell'autunno 2016, quindi solo quattro anni dopo i fatti della fatidica battaglia.