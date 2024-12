Spider-Man 4: la produttrice svela i primi dettagli del plot... e non è ciò che i fan si aspettavano

Mentre i fan di Spider-Man aspettano con il fiato sospeso di sapere quale direzione intraprenderà il quarto capitolo delle avventure del Peter Parker di Tom Holland, ecco che Amy Pascal, produttrice di Sony, ha svelato le prime anticipazioni sul plot di Spider-Man 4, sorprendendo i fan.

In un'intervista con Deadline, Pascal ha rivelato come Spider-Man 4 proseguirà la storia dell'Uomo Ragno dopo l'emozionante finale di Spider-Man: No Way Home. Ecco le sue parole:

"Dobbiamo fare i conti con il fatto che ha deciso di rinunciare a essere Peter Parker. E che si vuole concentrare sull'essere Spider-Man perché essere Peter Parker è troppo difficile. Quindi è di questo che parlerà il film."

Queste anticipazioni forniscono al pubblico una vaga idea di dove andrà il film. Sappiamo che Tom Holland riprenderà il ruolo di Peter Parker e che alla regia di Spider-Man 4 troveremo il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton. Non è stato ancora confermato se Zendaya e Jacob Batalon torneranno. Alla fine di Spider-Man: No Way Home, Peter Parker lascia che i suoi amici continuino a vivere senza alcun ricordo di lui. Se la coppia comparirà in Spider-Man 4, Peter Parker dovrà darsi da fare per raccendere la memoria di questa amicizia dimenticata.

Il salto di Zendaya e Tom Holland

Chi sarà il nuovo cattivo?

A molti preme sapere quale sarà il prossimo villain contro cui si scontrerà l'Uomo Ragno. Dopo Venom: The Last Dance, i fan sognano il crossover tanto sospirato e sperano che il simbionte di Tom Hardy si confronti finalmente con lo Spider-Man di Tom Holland. Tuttavia, l'uscita di Kraven il Cacciatore, nei cinema da stasera, potrebbe anticipare un potenziale legame con Spider-Man 4, configurando Kraven come il prossimo grande cattivo da combattere.

Spider-Man 4, ancora problemi: cambia nuovamente la data d'uscita?

Un'altra speranza dei fan, dopo l'esperienza con gli Avengers, è che Spider-Man 4 riporti Peter Parker alle sue radici e a New York. Sarà difficile fare dei passi indietro, considerando ciò che il personaggio ha vissuto, ma il grande pubblico affezionato ai fumetti preferisce vedere l'eroe nel suo territorio piuttosto che alle prese con minacce cosmiche o con la follia del Multiverso.

Curiosamente, però, i primi dettagli della trama rivelati da Amy Pascal sono in netto contrasto con ciò che i fan inizialmente credevano riguardo Spider-Man 4, ipotizzando che nel film Peter Parker avrebbe provato a vivere una vita normale. A quanto pare, per avere certezze riguardo alla direzione intrapresa dal nuovo film dovremo attendere ancora un bel po' di tempo.