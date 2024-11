Spider-Man 4, ancora problemi: cambia nuovamente la data d'uscita?

Solo un mese fa Sony aveva aggiornato il proprio calendario delle uscite, svelando il nome del regista che si occuperà di Spider-Man 4.

L'atteso film che riporterà Tom Holland sul set per interpretare ancora una volta Peter Parker sarà diretto da Destin Daniel Cretton e la data d'uscita fissata dallo studio era quella del 26 luglio 2026. Tuttavia, alcuni nuovi aggiornamenti lascerebbero supporre che questa data non verrà rispettata.

Secondo quanto riportato dallo scooper ViewerAnon, solitamente molto affidabile, sembra che la quarta pellicola dedicata allo Spider-Man di Tom Holland sarebbe stata riprogrammata e ripensata per un'uscita nelle sale a Natale 2026.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In questo modo Sony proverà a replicare i risultati ottenuti da Spider-Man: No Way Home, uscito nelle sale nel 2021 e capace di incassare oltre 1,95 miliardi di dollari al box office internazionale e negli Stati Uniti la cifra record di 814,8 milioni. Quel film era uscito nel periodo immediatamente precedente il Natale e cavalcò l'onda del successo fino all'anno successivo.

Spider-Man 4: Tom Holland parla del suo ritorno nel sequel

Holland, inoltre, sarà impegnato per tutto il prossimo anno, dato che sarà occupato con le riprese del film sugli Avengers prima (Avengers: Doomsday) e del nuovo film di Christopher Nolan dopo, dove tra gli altri condividerà il set con la compagna Zendaya, che dovrebbe tornare nuovamente nei panni di MJ nel film Marvel.

Destin Daniel Cretton ha già diretto per i Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, di cui sarebbe in fase di sviluppo il sequel, oltre ad aver co-creato la serie Wonder Man, in arrivo nel 2025 su Disney+, che avrà come protagonista Yahya Abdul-Mateen II.