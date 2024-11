Kraven il cacciatore incontrerà Spider-Man? Prime voci sulle scene dopo i titoli di coda

Se le voci di corridoio danno per quasi certa la presenza di Venom in Spider-Man 4, resta da chiedersi se il crossover con l'Uomo Ragno verrà anticipato in qualche modo nel nuovo film dello Spider-Man Extended Universe di Sony in uscita, Kraven il cacciatore. In particolare, un momento ghiotto per l'apparizione di Peter Parker potrebbe essere nelle scene dopo i titoli di coda, SE ci saranno. Facciamo il punto su ciò che sappiamo finora.

Secondo l'insider @Cryptic4KQual, non si fa menzione di Spider-Man in Kraven il cacciatore. Il film viene descritto come "autonomo", sebbene la stessa etichettatura non abbia impedito a Madame Web di mostrare Peter Parker da bambino.

Sulla possibilità di vedere Spider-Man protagonista di una delle scene post-credits, l'insider sembra piuttosto categorico, affermando che il film non ne contiene. Se questa voce verrà confermata, il film interpretato da Aaron Taylor-Johnson si porrà come evento standalone tout court, anche se ciò non chiude la porta alle possibili apparizioni di Vulture o Morbius con lo scopo di chiedere a Kraven di unirsi alla loro squadra.

Aaron Taylor-Johnson in azione

Cosa ci aspetta al cinema?

Al momento è difficile fare previsioni perché, come hanno confermato alcuni promo di Kraven il cacciatore, la storia delle origini del personaggio è stata cambiata. Invece di ottenere i suoi poteri dal sangue di un leone, nella nuova versione da bambino assume una pozione magica.

Kraven il Cacciatore: svelata la durata del film, è il più lungo del Sony's Spider-Man Universe

Vietato ai minori di 17 anni, Kraven il cacciatore racconterà la nascita di uno dei cattivi più iconici della Marvel. Aaron Taylor-Johnson interpreta Kraven, un uomo la cui complessa relazione con il padre, lo spietato gangster Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), lo indirizza in un percorso di vendetta con conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti.

Diretto da J.C. Chandor, da una sceneggiatura di Richard Wenk, Art Marcum & Matt Holloway, il film basato sui fumetti Marvel è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach e David Householter. Fanno parte del cast Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott e Russell Crowe.