Spider-Man 4, Kirsten Dunst sul sequel: 'Non credo che ne abbiamo bisogno'

Tobey Maguire tornerà mai per un film da solista sull'Uomo Ragno che riprenda da dove si era interrotto Spider-Man 3? Dei recenti rumor hanno alimentato la speranza che il sequel della pellicola di Sam Raimi sia in cantiere, ma una delle star del film non è sicura che sia quello di cui il mondo ha bisogno in questo momento.

Parlando con IndieWire per promuovere il suo prossimo film, Civil War, l'attrice Kirsten Dunst ha dato una risposta calibrata quando le è stato chiesto se sarebbe disposta a interpretare Mary Jane Watson in un altro film di Spider-Man diretto da Sam Raimi. "Non credo che ne abbiamo bisogno. Non lo so", ha detto Dunst. "È stato così tanto tempo fa. Non so proprio come farebbero, quale sarebbe la storia. Non lo so...Dipenderebbe dal copione e anche, non so, ti stai mettendo in gioco in un modo che... forse sarebbe meglio lasciare le cose così belle come sono. Capisci cosa intendo?".

Kirsten Dunst e Tobey Maguire di novo insieme in Spider-Man 3

Recentemente, la Dunst ha rivelato che, a malincuore, non è apparsa in Spider-Man: No Way Home perché non le è stato chiesto di riprendere il suo ruolo.

L'altro grande rumor che si sta diffondendo al momento è che lo Spider-Man di Tobey Maguire apparirà in Avengers 5 e/o Avengers: Secret Wars. Se non è previsto un vero e proprio sequel di Spider-Man 3, forse la Dunst potrà fare un cameo accanto a Maguire?

Civil War: Kirsten Dunst in una scena

Civil War

Kirsten Dunst è la protagonista di Civil War di Alex Garland, che uscirà il 18 aprile 2024 nelle sale italiane. Il film sta raccogliendo recensioni entusiastiche (anche da parte di Stephen King) e potrebbe essere un serio candidato ai premi in autunno.

A proposito del suo ruolo, la Dunst ha dichiarato: "Questo film mi sembra una favola, una favola ammonitrice di ciò che accade quando le persone non comunicano tra loro. Quando nessuno si ascolta, quando si mettono a tacere i giornalisti, quando si perde una verità condivisa".

Civil War ha attualmente un indice di gradimento del 91% su Rotten Tomatoes da 85 recensioni, con un punteggio medio di 7,8 su 10. Secondo boxofficepro.com, il film è destinato a un'apertura domestica tra i 20 e i 30 milioni di dollari e ha la possibilità di scalzare Godzilla e Kong - Il nuovo impero dal primo posto tra i film americani di questo fine settimana.