Civil War: il film di Alex Garland ottiene l'approvazione di Stephen King

Civil War, il nuovo film diretto da Alex Garland, ha ottenuto un'approvazione davvero speciale: quella del regista Stephen King che ha condiviso online la sua opinione.

Lo scrittore da tempo condivide i suoi consigli in campo televisivo e cinematografico, in particolare svelando quali progetti hanno ottenuto al sua approvazione.

L'opinione dello scrittore

Stephen King ha scritto oggi sui social: "Civil War: film fantastico. Il ritmo è fantastico, tutto muscoli, niente grasso. Mi ha ricordato un po' Il segno rosso del coraggio".

Lo scrittore ha fatto quindi riferimento al romanzo scritto nel 1985 da Stephen Crane, poi adattato nel 1951 in un film e approdato nel 1974 sugli schermi televisivi.

Tra le pagine si racconta la storia di un soldato diciottenne, Henry Fleming, coinvolto nella Guerra di Secessione, la cui storia permette di parlare di divisioni politiche e dell'ideologia che alimenta una nazione.

Civil War, Alex Garland: "Voglio che susciti discussioni"

Civil War: Kirsten Dunst nel film

Cosa racconta Civil War

Nel film Civil War Kirsten Dunst interpreta una giornalista che documenta la carneficina in tutta la nazione insieme alla sua squadra, cercando di rimanere viva e fuori dalla portata dei violenti estremisti politici e del governo tirannico guidato da un presidente corrotto interpretato dal vincitore dell'Emmy Nick Offerman.

Nel cast anche Wagner Moura, star di Narcos, visto recentemente in Mr. & Mrs. Smith, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson e Nick Offerman.

In un'America sull'orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall'esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità.

Alex Garland ha scritto e diretto il nuovo film prodotto da Andrew Macdonald, Allon Reich, Gregory Goodman, e Timo Argillander ed Elisa Alvares.