Spider-Man: Thomas Haden Church non esclude venga realizzato un film con Tobey Maguire diretto da Sam Raimi

Le speranze dei fan della versione di Spider-Man interpretata da Tobey Maguire, in attesa di una conferma di un suo ritorno nell'iconico ruolo dopo il recente Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sono state alimentate da alcune dichiarazioni compiute da Thomas Haden Church.

L'attore ha avuto il ruolo di Sandman nel terzo capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno dirette da Raimi e ha svelato che sarebbe felice di tornare nell'universo Marvel.

Le dichiarazioni dell'attore

In una nuova intervista, Thomas Haden Church ha raccontato a ComicBook che sarebbe felice di ritornare nel mondo dei cinecomic.

L'attore ha spiegato: "Ho sentito delle indiscrezioni... Legate al fatto che Sam Raimi farà un altro film di Spider-Man con Tobey Maguire".

Church ha quindi sottolineato: "Se accadrà, probabilmente farò una campagna per ottenere almeno la possibilità di girare un cameo".

Spider-Man 4: cosa avremmo visto nel film di Sam Raimi

Le parole di Raimi

Il regista, dopo aver girato Doctor Strange e il Multiverso della Follia, aveva dichiarato: "Mi sono reso conto che tutto è possibile, realmente tutto, nel Marvel Universe".

Raimi aveva ammesso: "Adoro Tobey. Amo Kirsten Dunst. Penso che qualsiasi cosa sia possibile. Non ho realmente una storia o un progetto. Non so se la Marvel sarebbe interessata. Non so cosa pensino di questa idea. Non ho indagato. Ma sembra meraviglioso. Anche se non fosse un film di Spider-Man, amerei lavorare di nuovo con Tobey, in un ruolo diverso".