Kirsten Dunst avrebbe voluto recitare in Spider-Man: No Way Home: 'Non mi hanno contattata'

L'attrice Kirsten Dunst ha rivelato che avrebbe ripreso il ruolo di Mary Jane in Spider-Man: No Way Home se fosse stata contattata dalla Marvel e dalla Sony.

L'attrice ha parlato del mondo della Marvel in una recente intervista rilasciata alla versione britannica di GQ.

La rivelazione della star

Sam Raimi dirige Kirsten Dunst e Tobey Maguire in Spider-Man

Parlando del ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel film Spider-Man: No Way Home accanto a Tom Holland, Kirsten Dunst ha ammesso: "Nessuno mi ha contattata. Avrei accettato". L'attrice non ha ancora visto il lungometraggio diretto nel 2021 da Jon Watts, ma questo non le ha impedito di pensare che sarebbe stato bello rivedere il suo personaggio sugli schermi.

Dunst ha sottolineato: "Sarebbe divertente pensare: 'Ok, prendiamo me e Tobey e realizziamolo in un modo strano in stile indie che è come un diverso tipo di film di supereroi'. Come hanno fatto con quel film Chronicle. Sarebbe davvero fantastico".

Spider-Man, Kirsten Dunst: "Il bacio con Tobey Maguire? Pessimo"

L'esperienza nel mondo ell'Uomo Ragno

Kirsten ha ammesso inoltre che non avrebbe alcun problema a recitare nuovamente in un film di supereroi, per il semplice motivo che si viene pagati molto bene. La sua esperienza con le avventure di Peter Parker è però molto diversa da quella che potrebbe esserci ora. L'interprete di Mary Jane ha infatti ammesso: "All'epoca era più innocente. Sam Raimi era un regista cult, sembrava stessimo realizzando un progetto indipendente mascherato da film di supereroi".