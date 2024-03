Spider-Man, Thomas Haden Church ammette: 'Sarei disposto a riprendere il ruolo di Sandman!'

Thomas Haden Church è tornato al ruolo di Sandman avuto in Spider-Man 3, spiegando che sarebbe pronto a riprendere il ruolo non appena ricevesse l'invito a tornare sul set.

L'attore ha interpretato Flint Marko nel progetto diretto da Sam Raimi e, nel corso degli anni, si è parlato in più di un'occasione di una possibile apparizione del personaggio nel MCU.

La dichiarazione dell'attore

Intervistato da ComicBook, Thomas Haden Church ha spiegato: "Con Sandman ci sono state alcune voci riguardanti il fatto che avrebbero potuto chiedermi di recitare in un altro film di Spider-Man, e lo farei anche domani!". L'attore ha però sottolineato: "Non mi hanno mai chiesto di apparire in un altro film, in un altro lungometraggio della Marvel".

L'interprete di Sandman ha poi condiviso la sua convinzione che in futuro potrebbe essere realizzato un sequel delle avventure di Peter Parker nella versione ideata da Raimi: "Penso che Sam farà un altro film di Spider-Man con Tobey Maguire, ed è quello in cui... Avevo un'opzione legata a un ritorno per realizzare Spiderman 4 quando era in programma la sua realizzazione. Avevano un'opzione legata al mio ritorno. Quindi, se accadrà, sarebbe fantastico. Sto diventando un po' vecchio...".

Cosa avremmo visto nello Spider-Man di James Cameron

Le speranze del regista

Raimi, dopo aver girato Doctor Strange nel Multiverso della Follia, aveva spiegato: "Mi sono reso conto che tutto è possibile, realmente tutto nel Marvel Universe. Adoro Tobey. Amo Kirsten Dunst. Penso che qualsiasi cosa sia possibile. Non ho realmente una storia o un progetto. Non so se la Marvel sarebbe interessata a quel progetto attualmente. Non so cosa pensano su quell'idea. Non ho realmente indagato. Ma sembra meraviglioso. Anche se non fosse un film di Spider-Man, mi piacerebbe lavorare di nuovo con Tobey, con un ruolo diverso".