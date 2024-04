Spider-Man 4, Sam Raimi: 'I rumor? li ho letti, ma non ho ancora parlato con Tobey Maguire'

Dopo aver dichiarato di voler realizzare il suo Spider-Man 4, Sam Raimi ha risposto in maniera più cauta a coloro che a gran voce stanno chiedendo da tempo un nuovo capitolo delle avventure dell'eroe Marvel interpretato da Tobey Maguire.

Il duo ha dato il via all'era dei blockbuster per i film tratti da fumetti con Spider-Man del 2002 e ha regalato al genere una delle sue opere più acclamate con Spider-Man 2 del 2004. Sebbene Spider-Man 3 del 2007 non sia stato un successo di critica, aveva comunque incassato 895 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film di maggior successo commerciale di Raimi e Maguire.

C'è stato un periodo in cui Raimi stava sviluppando Spider-Man 4 alla Sony, con Tobey Maguire di nuovo nel ruolo principale. Alla fine il progetto è stato accantonato a favore del reboot con Andrew Garfield. Da quando Maguire è tornato a vestire i panni dell'Uomo Ragno in Spider-Man: No Way Home del 2021, i fan chiedono a gran voce a Raimi e alla sua star un nuovo film di quell'universo narrativo.

Tobey Maguire in difficoltà in una scena di Spider-Man 3

Sam Raimi non ha ancora parlato con Tobey Maguire

"Beh, non ne ho ancora sentito parlare", ha recentemente dichiarato Raimi a CBR in occasione del WonderCon, quando gli è stato chiesto un parere sulle voci su un nuovo film di Spider-Man con Maguire. "Ho letto i rumor, ma in realtà non ci sto ancora lavorando. Voglio dire, la Marvel e la Columbia hanno avuto così tanto successo con gli attuali film di Spider-Man, e non so se torneranno da me per dirmi: 'Beh, gente, possiamo raccontare anche questa storia!'".

Spider-Man 4, Sam Raimi sul sequel: "La sceneggiatura era pronta"

Tom Holland è l'attuale Spider-Man di Sony e Marvel, e gli studios stanno sviluppando un quarto film con lui protagonista. Raimi ha dichiarato: "Amo tutti i nuovi film di Spider-Man. Ho amato Spider-Man: No Way Home. È stato davvero super emozionante vedere Tobey [Maguire] di nuovo in quel film".

"Non ho parlato con Tobey di [un quarto film con me], ma forse lo ha fatto la Marvel o la Columbia Pictures", ha aggiunto Raimi. "Ho appena lavorato con la Marvel in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Quindi, sono in ottimi rapporti con loro. Sono sicuro che ne avrei sentito parlare se fosse in lavorazione".