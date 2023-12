Spider-Man 4: Drew Goddard è la prima scelta di Marvel e Sony se Jon Watts non tornerà

Il regista di Quella casa nel bosco sarebbe in pole per la regia del nuovo Spider-Man con Tom Holland.

Mentre i Marvel Studios devono affrontare il flop di The Marvels, la Sony sta cominciando a muoversi sul fronte Spider-Man, con Drew Goddard che sarebbe la prima scelta dello studio per il quarto capitolo con Tom Holland, qualora Jon Watts non dovesse tornare alla regia.

Stimato sceneggiatore e regista, Goddard ha diretto due pellicole cult come Quella casa nel bosco e 7 sconosciuti a El Royale, e scritto anche gli script di Cloverfield e Sopravvissuto - The Martian.

Tom Holland su Spider-Man 4: "Dovrà valerne la pena"

Alla fine del mese scorso, Tom Holland ha dichiarato a Collider di sentirsi molto protettivo nei confronti del suo personaggio e di non voler riprendere il ruolo a meno che non si presenti un'idea fantastica per un sequel.

"Tutto quello che posso dire è che ci siamo attivamente impegnati in conversazioni su come potrebbe essere una quarta avventura del mio personaggio. Se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio è un'altra cosa. Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man. Mi sento molto, molto fortunato perché siamo stati in grado di lavorare su un franchise che è migliorato ad ogni film, che ha avuto più successo ad ogni film, cosa che credo sia davvero rara, e voglio proteggere la sua eredità. Quindi, non ne farò un altro per il gusto di farlo. Dovrà valerne la pena".

Spider-Man 4 con Tom Holland potrebbe collegarsi all'universo Sony e al Venom di Tom Hardy

Al momento non c'è una data d'uscita ufficiale per l'eventuale Spider-Man 4 della Sony, ma è plausibile un suo arrivo tra il 2025 e il 2026, ovvero prima dei prossimi due film sugli Avengers dei Marvel Studios.