'Spider-Man 4' con Tom Holland potrebbe collegarsi all'universo Sony e al Venom di Tom Hardy

È ufficiale ormai che Sony Pictures e i Marvel Studios hanno ricominciato lo sviluppo di Spider-Man 4, il nuovo film con Tom Holland, dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori che ha paralizzato Hollywood per mesi. Nonostante non sia ancora stata rivelata la data d'uscita, sono già molteplici i rumor che circolano online sulla trama di questo quarto capitolo.

Proprio negli ultimi giorni si è fatto strada un rumor lanciato dal noto insider Daniel RPK sul suo profilo Patreon, il quale sostiene che il film includerà ancora una volta degli "elementi multiversali" poiché Sony starebbe insistendo per far apparire nel film almeno uno dei suoi personaggi, ad esempio Venom di Tom Hardy, in modo da fare ponte tra l'MCU e il Sony's Spider-Man Universe.

Spider-Man 4: Tom Holland parla del suo ritorno nel sequel

Spider-Man 4: circola un nuovo folle rumor su uno dei cattivi

Spider-Man: Homecoming: Michael Keaton nel nuovo trailer del film

Negli ultimi giorni si è diffuso un folle nuovo rumor sulla trama di Spider-Man 4 che potrebbe anticipare il ritorno di un noto villain dell'Uomo Ragno. Stando a quanto riporta il noto insider Daniel RPK, l'Avvoltoio farà il suo ritorno nel prossimo film dedicato all'Arrampicamuri con protagonista Tom Holland.

Ma com'è possibile? Nel film Spider-Man: No Way Home, a causa dell'incantesimo di Doctor Strange, alcuni personaggi sono stati spediti via dall'MCU... tra cui l'Avvoltoio, che è stato teletrasportato nell'universo di Morbius. Le opzioni sono due: o troveranno un modo per farlo tornare nell'MCU tramite il Multiverso, oppure i Marvel Studios ignoreranno completamente quanto fatto da Sony Pictures nel loro film.