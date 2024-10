Christopher Nolan: il progetto con Tom Holland sarà un film di vampiri ambientato negli anni '20?

Tom Holland è stato scelto per essere protagonista del nuovo film del premio Oscar Christopher Nolan e seppur nessuno sappia bene ancora di cosa tratterà, sul web sono iniziate a circolare le prime ipotesi e speculazioni.

La nuova collaborazione tra Universal e Nolan porterà in dote quale progetto? C'è chi pensa che potrebbe trattarsi di un horror, o di un film action con gli elicotteri, in stile Tuono blu del 1983. Infine, un'indiscrezione avanzata da The Hollywood Reporter.

Film d'epoca o no

"L'ambientazione non è ai giorni nostri (anche se non è chiaro se si tratti del passato o del futuro)" si legge nell'articolo del magazine. Secondo una fonte, Nolan starebbe lavorando ad un film sui vampiri ambientato negli anni '20.

Tom Holland in una scena di In the Heart of the Sea

Un film che sembra simile a quello a cui sta lavorando Ryan Coogler ma indubbiamente nelle corde di un regista che ha già lavorato a trame intessute nel passato come The Prestige, proprio nel periodo in cui uno studio rivale stava producendo The Illusionist. Al momento, non ci sono conferme da Universal su quest'indiscrezione.

La certezza è che si tratta del primo film di Christopher Nolan da premio Oscar, dopo il premio al miglior film e miglior regista per Oppenheimer. Nel cast del nuovo film ci sarà Matt Damon insieme a Tom Holland, che dovrebbe girare il film insieme a Spider-Man 4 e Avengers: Doomsday.

Christopher Nolan ha trovato un riscontro mai avuto prima dall'Academy grazie a Oppenheimer, la storia di J. Robert Oppenheimer e del Progetto Manhattan, volto alla costruzione della prima bomba atomica della storia. Nel cast Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt e Robert Downey Jr., premiato per la prima volta in carriera con l'Oscar al miglior attore non protagonista, un premio sfiorato anche in passato grazie alle candidature per Charlot e Tropic Thunder.