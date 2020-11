Spider-Man 3: la trama racconterà una delle storie più controverse del personaggio Marvel?

Spider-Man 3 potrebbe raccontare una storia ben precisa e molto controversa, secondo nuove teorie che si stanno diffondendo sul web che pensano possa realizzarsi la trama più odiata e controversa dai fan dell'Uomo Ragno.

Queste teorie, tra cui una apparsa su Reddit, suggeriscono che Spider-Man 3 potrebbe raccontare la trama di One More Day, una di quelle che i fan del fumetto hanno odiato di più. One More Day è una trama crossover a fumetti del 2007, divisa in quattro parti, che collega le tre serie principali di Spider-Man pubblicate contemporaneamente dalla Marvel Comics all'epoca. Questa trama si concentra sulle ricadute dell'evento raccontato in Civil War, che ha coinvolto diversi titoli Marvel, in cui Spider-Man ha rivelato la sua identità:

"One More Day è una trama terribile, terribile, e c'erano migliaia di modi diversi in cui la Marvel avrebbe potuto annullare il matrimonio di Peter e MJ senza che si rivolgessero al fottuto Mephisto per chiedere aiuto. Come: Doctor Strange per esempio. Supponiamo che in Spider-Man 3 sarà lui a cancellare l'identità di Peter che viene smascherata: è fantastico per lui, ma la magia ha un prezzo, e Peter dovrà sacrificare qualcosa"

Secondo questa teoria, il prezzo dell'accordo di Spider-Man con Mephisto per salvare zia May è la cancellazione del suo matrimonio con Mary Jane dalla storia. Il Doctor Strange quindi ripulisce e cancella la conoscenza pubblica dell'identità segreta di Peter Parker dal mondo. Ma sarà davvero questa la storia che verrà raccontata in Spider-Man 3?

Spider-Man: Far From Home si è concluso con un enorme evento che ha cambiato il mondo, causato da J. Jonah Jameson che ha rivelato al mondo l'identità segreta di Spider-Man. Quindi potrebbe essere che Peter Parker per salvare la sua famiglia da un possibile pericolo, sacrificherà qualcosa di molto prezioso, ma al momento saranno solo teorie.

La produzione del film è attualmente in corso, come abbiamo potuto vedere da diversi post social pubblicato dal protagonista Tom Holland in queste settimane, e l'uscita è prevista per dicembre 2021.