Spider-Man 3: Tom Holland indossa il costume con la doppia maschera (FOTO)

In attesa di vedere Spider-Man 3 sul grande schermo, Tom Holland ha pubblicato una foto di se stesso con indosso il costume del supereroe Marvel, attirando l'attenzione dei suoi followers per ricordare loro l'importanza della mascherina che nello scatto lui indossa sopra la maschera di Spidey.

Quando manca ancora un anno all'uscita di Spider-Man 3, cresce sempre più l'hype per il film che segnerà il ritorno di Tom Holland nel ruolo dell'Uomo Ragno dopo Spider-Man: Far From Home. Lo sa bene l'attore britannico che, attraverso i suoi canali social, si diverte a stuzzicare la curiosità dei tanti fan del Marvel Cinematic Universe.

Nelle scorse ore, Holland ha invece deciso di calamitare l'attenzione dei suoi followers per poter condividere con loro un messaggio più importante che mai in questo periodo storico complicato con cui il mondo intero si ritrova a fare i conti. L'attore ha condiviso una foto di se stesso con indosso il suo costume da supereroe, invitando la gente ad indossare la mascherina nel tentativo di contenere la diffusione virus. "Indossa una maschera", scrive Holland nel post. "Io ne indosso due..." si legge quindi su Instagram. Insomma, un pizzico di ironia per sensibilizzare il suo pubblico riguardo un tema estremamente importante. L'immagine, che nel giro di poche ore ha superato i 5 milioni di Mi Piace, sembra mostrare il costume che l'attore indossava in Spider-Man: Far From Home. La speranza comune, in ogni caso, è che quando il terzo film arriverà nelle sale, non ci sarà più bisogno di indossare una mascherina.

Ricordiamo che le riprese di Spider-Man 3 si stanno svolgendo ad Atlanta, dove nei giorni scorsi è anche arrivato Benedict Cumberbatch. La presenza di Doctor Strange nel film è stata ormai confermata da tempo: lo stregone supremo dovrebbe avere un ruolo da mentore per il giovane Peter Parker, dopo che la sua reale identità dietro la maschera dell'Uomo Ragno è stata svelata pubblicamente da Mysterio, personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal. Nel cast di Spider-Man 3, dunque, non troveremo solo Tom Holland ma anche Zendaya Coleman, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jamie Foxx e Tony Revolori nuovamente diretti da Jon Watts, mentre alla produzione ci saranno Amy Pascal e Kevin Feige.