Spider-Man 3: la location ha svelato il villain del film?

L'annuncio di una delle location in cui verrà girato Spider-Man 3, terzo capitolo della saga dedicata all'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland, potrebbe aver svelato l'identità del principale villain del cinecomic.

Poche ore fa abbiamo appreso i primi dettagli su Spider-Man 3, il regista Jon Watts darà il via alle riprese la prossima estate e il film seguirà Peter Parker nella sua fuga dopo che viene incolpato dell'omicidio di Mysterio e dopo che J. Jonah Jameson ha svelato la sua identità segreta.

A quanto annunciato finora, Spider-Man 3 verrà girato ad Atlanta e New York, ma c'è un'altra location che ha fatto drizzare le orecchie ai fan. Secondo alcuni report diffusi da ScreenRant, il film verrà girato in parte in Islanda. E' possibile che Peter Parker decida di trovare rifugio in un luogo così remoto? Sì se la persona che gli sta alle costole è il più grande cacciatore del pianeta.

Come anticipato da alcuni rumor, nel film potrebbe fare la sua comparsa Kraven the Hunter, che potrebbe avere il ruolo di principale villain. Jon Watts, in precedenza, ha ammesso che gli sarebbe piaciuto molto avere il personaggio nel franchise e questa potrebbe essere l'occasione propizia.

Kraven è di origini russa, ma in molti film l'Islanda è stata usata al posto della Russia, perciò è possibile che questa location serva per raccontare la storia delle origini di Kraven, alias Sergei Kravinoff. Attendiamo nuove anticipazioni per avere la conferma di questa teoria.