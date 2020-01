Spider-Man 3: svelate la data dell'inizio delle riprese e le location

Spider-Man 3 avrà nuovamente come protagonista Tom Holland e la produzione dell'atteso progetto ha svelato quando inizieranno le riprese e le location che verranno utilizzate.

Marvel e Sony uniranno nuovamente le forze per realizzare la terza avventura del giovane Peter Parker, personaggio apparso anche in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Le riprese di Spider-Man 3 inizieranno nel mese di luglio e dovrebbero proseguire fino a novembre. Tom Holland sarà impegnato sul set nelle città di Atlanta, New York, Los Angeles e in Islanda, nazione che secondo alcuni fan dei fumetti sarebbe perfetta per introdurre uno scontro con Kraven.

Alla regia ci sarà ancora una volta Jon Watts e accanto a Holland reciteranno Zendaya Coleman, Jacob Battalon e, forse, anche Jake Gyllenhaal nonostante nel capitolo precedente Mysterio sembra uscire definitivamente di scena.