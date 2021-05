Spider-Man: No Way Home, Emma Stone reagisce ai rumor sul suo ritorno come Gwen Stacy

Ecco la reazione di Emma Stone alle numerosi voci che parlano del suo possibile ritorno in Spider-Man: No Way Home nei panni di Gwen Stacy, ruolo che ha ricoperto in The Amazing Spider-Man.

Stando a quanto anticipato finora, in Spider-Man: No Way Home, nuovo film con protagonista Tom Holland, ci saranno numerosi ritorni e i fan stanno ipotizzando da tempo che potrebbe tornare anche Emma Stone, la Gwen Stacy di The Amazing Spider-Man. Ecco la reazione dell'attrice ai rumor.

Andrew Garfield ed Emma Stone abbracciati in un'immagine di The Amazing Spider-Man

Emma Stone è stata la partner femminile di Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man e alcune voci la vorrebbero presente anche in Spider-Man: No Way Home. L'attrice sarebbe al corrente dei rumor riguardo a un suo possibile ritorno, ma le ha smentite dicendo di non essere coinvolta durante un'intervista con MTV:

"Ho sentito quelle voci. Non so se dovrei dire qualcosa, ma non faccio parte del film."

Emma Stone smentisce, dunque, ogni sua possibile presenza nel nuovo capitolo delle avventure di Spider-Man con protagonista Tom Holland. Tra l'altro, ricordiamo che a differenza della Mary Jane di Kirsten Dunst, l'attrice protagonista di The Amazing Spider-Man è morta nel secondo film, quindi la sua assenza sarebbe ben intuibile.

Spider-Man: No Way Home vedrà comunque il ritorno di tanti altri personaggi già conosciuti: confermata la partecipazione di Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, vedremo il ritorno dei villain Doctor Octopus, Electro e Green Goblin, affidati ad Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Dafoe nei precedenti adattamenti cinematografici. e naturalmente continua a circolare con insistenza il rumor che vede il ritorno degli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire alimentando l'hype dei fan.

Spider-Man: No Way Home dovrebbe arrivare nei cinema il 17 dicembre.