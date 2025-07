South Park, la verità sul perché il doppiatore di Chef ha abbandonato la serie: "È colpa di Scientology"

Isaac Hayes III, figlio dell'iconico doppiatore di Chef in South Park, rompe il silenzio sulla controversa uscita del padre dalla serie. Contrariamente alla narrazione ufficiale, Hayes rivela che il vero motivo fu un ictus e l'intervento della Chiesa di Scientology, e non un'offesa satirica. Un atto di verità per onorare la voce che ha reso memorabile il personaggio.

Isaac Hayes riscrive la verità su Chef di South Park

Negli anni, la leggenda attorno all'abbandono di Isaac Hayes, storica voce di Chef in South Park, si è stratificata come la glassa sui dolci afrodisiaci che serviva nella mensa della serie. Secondo la versione ufficiale, Hayes - musicista e attore - avrebbe lasciato il progetto dopo essersi sentito offeso dall'episodio "Trapped in the Closet" del 2005, che prendeva di mira la Chiesa di Scientology, di cui era membro. Ma ora, a quasi vent'anni di distanza, è il figlio Isaac Hayes III a rimettere insieme i pezzi di una storia ben diversa. "Per oltre 14 anni, la gente ha ipotizzato perché mio padre abbia lasciato South Park. Sono qui per dire come stanno davvero le cose. Mio padre non ha lasciato South Park. L'ha fatto Scientology."

Secondo Hayes III, il padre fu colpito da un ictus poco dopo la messa in onda dell'episodio e "non era più in grado di parlare o prendere decisioni da solo. Qualcuno del suo entourage scientologist ha lasciato lo show al posto suo." In altre parole, fu un'uscita forzata orchestrata da altri, mentre Hayes era completamente impossibilitato a difendersi. "Amava essere la voce di Chef. Amava il personaggio, adorava connettersi con i fan. Non fu mai lui a dire di voler andare via. Gli fu impedito di parlare, e adesso sto parlando io per lui."

Nonostante l'addio improvviso, gli autori Trey Parker e Matt Stone decisero di non sostituire la voce del personaggio. Piuttosto, gli dedicarono un episodio a metà strada tra tributo e satira: "The Return of Chef", andato in onda nella decima stagione, in cui il cuoco fa ritorno nella cittadina del Colorado sotto forma di "Darth Chef", vittima del lavaggio del cervello da parte della Super Adventure Club. Una scelta amara ma consapevole, che sanciva l'addio a uno dei volti più iconici della serie senza tradirne la memoria vocale.

Quella voce calda e avvolgente, che tra un consiglio esilarante e una canzone soul dispensava umanità nel caos di South Park, resta oggi impressa nel cuore degli spettatori. Con la testimonianza del figlio, Hayes riprende finalmente parola, anche se per interposta persona, e Chef torna a cucinare verità, tra i vapori di un passato che meritava di essere riscritto.