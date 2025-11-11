South Park, i creatori spiegano perché attaccano Trump: "La politica è diventata cultura pop"

Trey Parker e Matt Stone hanno spiegato perché amano punzecchiare il presidente degli Stati Uniti negli episodi della longeva e irriverente serie animata.

In una recente intervista al New York Times, Trey Parker e Matt Stone, creatori della serie animata South Park, hanno commentato la decisione di trasformare gli ultimi episodi dello show in una vera e propria satira su Donald Trump.

South Park ha preso di mira il movimento MAGA nelle stagioni 27 e 28 della serie, distribuite a luglio: da Donald Trump che ha rapporti sessuali con Satana e ha una gravidanza, a Kristi Noem devastata dalla chirurgia plastica che spara ai cuccioli e Brendan Carr che infesta la Casa Bianca mentre l'Ala Est viene demolita.

La politica è diventata cultura pop

"Non è che siamo diventati politici, è che la politica è diventata cultura pop. Ma non si può sfuggire da [MAGA]" ha dichiarato Trey Parker "È come se il governo fosse ovunque, davanti ai tuoi occhi. Che si tratti del governo vero e proprio o di tutti i podcaster, i TikToker e gli YouTuber, è tutto politico, anzi, è più che politico. È cultura pop".

Una scena di South Park

Matt Stone ha aggiunto: "Io e Trey siamo attratti da quelle cose come mosche al miele. Ah, il tabù è laggiù? Bene, allora andiamo laggiù".

La risposta della Casa Bianca e la reazione di Paramount

Un portavoce della Casa Bianca aveva risposto così alla parodia di South Park: "Questo show non è più rilevante da oltre vent'anni e si regge a malapena, con idee prive di ispirazione nel disperato tentativo di attirare attenzione. Il presidente Trump ha mantenuto più promesse in soli sei mesi di qualsiasi altro presidente nella storia del nostro Paese, e nessuno show di quarta categoria potrà fermare la sua serie di successi".

Nonostante Paramount ora sia guidata da David Ellison, che sta costruendo rapporti con Trump, Trey Parker e Matt Stone affermano che la major lasci loro carta bianca: "Ci lasciano fare tutto ciò che vogliamo, a loro credito. Se c'è una cosa che sappiamo è che il nostro show durerà molto più a lungo dell'amministrazione Trump".