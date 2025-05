South Park, i fan hanno la possibilità di diventare un personaggio permanente della serie

In occasione della stagione 27, South Park offre ai fan una possibilità unica: essere disegnati come personaggio ufficiale dello show. Grazie a una campagna benefica su Prizeo, chi partecipa potrà diventare parte permanente del cast animato, accanto a Stan, Kyle, Kenny e Cartman. L'iniziativa sostiene il SoCal Fire Fund, a favore delle vittime degli incendi in California.

South Park: come diventare un loro abitante (per sempre)

Per i fan irriducibili di South Park, questa non è solo una trovata pubblicitaria, ma un'occasione irripetibile per varcare i confini dell'animazione e diventare, letteralmente, parte della serie. In vista del debutto della stagione 27 il 9 luglio su Comedy Central, gli autori Trey Parker e Matt Stone hanno lanciato un'iniziativa in collaborazione con Prizeo e Charitybuzz: donando al SoCal Fire Fund, si potrà partecipare a un'estrazione per essere trasformati in un personaggio animato - e non uno qualunque, ma un residente "permanente" della cittadina più demenziale del Colorado. Basta un contributo di 10 dollari per ottenere 100 possibilità di vincere, con la cifra moltiplicata per dieci: 250 dollari equivalgono a 2500 chance. In palio, oltre alla comparsata nell'universo creato da Parker e Stone, anche un poster esclusivo con la propria versione cartoon accanto a Stan, Kyle, Kenny e Cartman, firmato dagli stessi creatori.

Dietro l'ironia graffiante dello show, stavolta c'è anche una causa nobile: la raccolta fondi andrà a sostegno delle comunità colpite dagli incendi che a gennaio hanno devastato la zona di Los Angeles. "Una parte importante della nostra troupe e lo studio di produzione di South Park si trovano proprio a Los Angeles, e molte persone sono state direttamente coinvolte dagli incendi a Pasadena, Altadena e Palisades", si legge nel comunicato ufficiale su Prizeo. "Questa causa è molto importante per noi - così come lo sono i fan che ci seguono da tanti anni. Non vediamo l'ora di vedere uno di voi nello show."

Il concorso resta aperto fino al 27 giugno, con il vincitore annunciato attorno al 30. E se il karma non fosse dalla vostra parte, niente paura: è possibile partecipare anche gratuitamente, compilando un modulo sul sito ufficiale. Intanto, il conto alla rovescia è partito: South Park tornerà in grande stile, anche in streaming su Paramount+, con i diritti che dal 1° luglio passeranno definitivamente da HBO Max alla piattaforma.