South Park contro Donald Trump: nell’episodio di Halloween la demolizione dell’Ala Est della Casa Bianca

La serie creata da Matt Stone e Trey Parker è tornata a prendere di mira il presidente degli Stati Uniti d'America nell'episodio di venerdì a tema Halloween.

Nell'episodio dedicato ad Halloween di quest'anno, South Park si concentrerà proprio su una recente decisione dell'amministrazione Trump alla Casa Bianca.

South Park contro Donald Trump

Il prossimo episodio di Halloween di South Park debutterà proprio venerdì 31 ottobre e questa volta prenderà di mira la demolizione dell'Ala Est della Casa Bianca avvenuta settimana scorsa.

Un'immagine di South Park

Come si legge anche nella sinossi dell'episodio "La Casa Bianca deve affrontare uno spirito inquieto proveniente dall'Ala Est, mentre Stan teme che South Park sia diventata troppo politica".

In un'immagine diffusa da Comedy Central si vedono Trump e Satana osservare insieme le macerie dell'Ala Est, demolita per far spazio ad una sala da ballo da 300 milioni di dollari, e finanziata da aziende come Comcast, Amazon e Meta.

La discussa decisione di Donald Trump alla Casa Bianca

L'amministrazione Trump non ha deciso di demolire soltanto l'Ala Est della Casa Bianca ma anche il Colonnato Est che collegava proprio l'Ala Est alla residenza esecutiva: il corridoio comprendeva il Family Theater, dove venivano proiettati i grandi film in uscita durante la presidenza Roosevelt.

Demolito anche il giardino Jacqueline Kennedy, dedicato all'ex first lady. Trump ha inoltre licenziato i membri della Commission on Fine Arts, agenzia indipendente che fornisce consulenza al presidente, al Congresso e ai governi locali sulla progetazione della capitale.

South Park è una delle serie televisive animate maggiormente longeve nella storia del piccolo schermo. Creata da Trey Parker e Matt Stone, è famosa per la sua irriverenza e per il suo umorismo caustico che l'hanno esposta a parecchie critiche nel corso degli anni ma anche ad un amore viscerale del pubblico affezionato alle vicende dei giovani protagonisti della serie animata.