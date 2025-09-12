South Park incolpato della morte di Charlie Kirk dai sostenitori di Trump, ma lui aveva apprezzato

All'indomani dell'assassinio di Charlie Kirk, alcuni conservatori stanno puntando il dito contro South Park per aver preso in giro il leader del movimento conservatore in un recente episodio.

Mentre Comedy Central ha cancellato la replica programmata dello stesso episodio mercoledì sera, fonti riportano che il canale non lo manderà in onda nel palinsesto lineare per il prossimo futuro (anche se, ieri mattina, l'episodio risultava ancora disponibile in streaming).

Il secondo episodio dell'attuale 27ª stagione della celebre serie satirica di Comedy Central - intitolato Got a Nut - vede Eric Cartman trasformarsi in un podcaster di destra, ripetendo slogan e retoriche usate da Kirk, noto per i suoi tour nei campus universitari dove dibatte con studenti progressisti. "Chi vuole affrontare il maestro dei dibattiti?", chiedeva Cartman, che nello show imitava anche l'acconciatura di Kirk e partecipava a una cerimonia in cui veniva assegnato il "Charlie Kirk Award for Young Masterdebaters".

Charlie Kirk aveva apprezzato la parodia di South Park

La satira, rispetto agli standard di South Park, era piuttosto moderata (e sicuramente più conciliante di quanto riservato, nello stesso episodio, alla segretaria della Homeland Security Kristi Noem).

Dopo la messa in onda, Charlie Kirk sembrava addirittura entusiasta: aveva pubblicato un video su TikTok definendo l'episodio "esilarante" e osservando che "South Park ci ha preso in pieno". Il fondatore di Turning Point USA aveva aggiunto: "Abbiamo uno spirito positivo quando si tratta di essere presi in giro. È tutto un successo. Noi conservatori abbiamo la pelle dura, non la pelle sottile: si può scherzare su di noi e non fa alcuna differenza".

Ma dopo il tragico assassinio di Kirk alla Utah Valley University, avvenuto proprio durante uno di quei dibattiti nei campus universitari che l'episodio aveva preso di mira, alcuni conservatori vicini al movimento MAGA hanno attaccato duramente la serie.

Charlie Kirk

Le feroci critiche di Turning Point USA e del movimento MAGA

Secondo quanto riportato dal New York Post, un membro dello staff di Turning Point USA ha scritto su Telegram: "La comicità ha delle conseguenze. Charlie è stato preso di mira nella cultura prima di esserlo nella vita reale". Sulla stessa linea, il conduttore radiofonico di destra Jesse Kelly ha detto ai suoi ascoltatori: "South Park ha pensato che fosse divertente trasformare Charlie in una caricatura. Ora sua moglie sta organizzando un funerale".

Il Daily Beast ha quindi individuato altri commenti sui social: "Diamo la colpa a South Park. Diamo la colpa ai media. Diamo la colpa alla retorica della sinistra. Queste persone ti odiano e vogliono vederti morto", scrive un utente. Oppure: "South Park ha certamente fomentato l'odio necessario per portare all'assassinio di Kirk". E ancora: "[I creatori di South Park] Trey Parker e Matt Stone sono responsabili di questo". Intanto, un popolare account chiamato Johnny MAGA ha definito gli autori di South Park "mostri" per aver realizzato quell'episodio.