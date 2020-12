Donald Trump nel video deepfake dei creatori di South Park, tra elezioni e renne

Donald Trump è finito sotto l'obiettivo satirico dei creatori di South Park, che lo hanno reso protagonista di un divertente video deepfake. In modo particolare, il video è stato distribuito in occasione dell'ultima puntata della webserie di Trey Parker e Matt Stone, Sassy Justice, che utilizza il deepfake in modo decisamente convincente e, magari, un po' perturbante.

Attraverso un video realizzato con la tecnologia deepfake, Donald Trump è protagonista dell'ultima puntata di Sassy Justice, webserie creata dagli ideatori di South Park. Nel video, Trump recita una storia natalizia per bambini che termina con un improvviso twist politico con Joe Biden sullo sfondo. Il personaggio di Trump è interpretato da Peter Serafinowicz e indossa un colorato maglione natalizio e un berretto. Nel video, Trump recita: "C'era una volta una renna e tutte le renne sostenevano che questa renna fosse la migliore tra loro. Il giorno dopo, una scontrosa e vecchia renna ha iniziato a convincere tutte le altre che quella renna non fosse assolutamente la migliore tra loro".

Il racconto prosegue sottolineando la somiglianza tra Donald Trump e la migliore di tutte le renne. Per stabilire chi fosse la renna migliore, il gruppo ha pensato di organizzare delle elezioni che, però, hanno finito per essere manipolate. In modo particolare, Trump sostiene che la renna con cui presenta notevole somiglianze abbia accusato il sistema della Pennsylvania di averle fatto perdere le elezioni. Il suo personaggio continua a leggere la fiaba e si innervosisce progressivamente, iniziando ad urlare: "Lui non ha vinto le elezioni. Lui non ha vinto le elezioni! Lui non ha vinto perché hanno barato!". In preda all'ira, Trump urla e sostiene di aver lottato per delle elezioni oneste.

Il video fa parte di Sassy Justice, serie creata da Trey Parker e Matt Stone e distribuita mensilmente su YouTube. Lo show è incentrato su Fred Sassy, reporter per una TV locale di Cheyenne, in Wyoming.