South Park, Donald Trump sempre più nel mirino: adesso avrebbe pure messo incinta Satana

A ogni nuova stagione, Trey Parker e Matt Stone alzano l'asticella del paradosso. Stavolta, in South Park, non bastava ridicolizzare la politica americana: il colpo di scena è un Satana incinto di Trump.

Il quarto episodio della stagione 27 di South Park supera ogni limite satirico: Satana rivela di essere incinto di Donald Trump, mentre la mania per i giocattoli Labubu trasforma la scuola in un rituale horror. La Casa Bianca reagisce con rabbia alle provocazioni dello show. Ancora una volta.

Satan incinto di Donald Trump nella nuova stagione

La puntata di South Park si apre con due studenti che si prendono a pugni per stabilire chi possieda i Labubu autentici, mentre il nuovo consigliere scolastico, Gesù Cristo, cerca di riportare la calma. Ignaro della febbre globale per l'accessorio cinese, viene istruito da un collega tramite un video di unboxing.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

È così che l'innocente collezionismo di pupazzi si intreccia a un rituale demoniaco: Kelly, una studentessa, disegna un pentagramma in camera, sacrifica sangue di pollo e fa prendere vita al suo giocattolo. L'orrore domestico diventa uno scherzo degno di un found footage demenziale.

Parallelamente, i media si scatenano. "Trump sta davvero facendo sesso con Satana?" si chiedono i reporter di Fox News davanti all'Air Force One. L'ex presidente nega urlando: "No! Non sto scopando Satana!"; il Principe delle Tenebre, con imbarazzo, ridimensiona: "Stiamo solo passando del tempo insieme."

Ma la voce corre, e i giornalisti liquidano la scena con sarcasmo: "Quell'uomo sicuramente sta scopando Satana. Che stallone." Nel climax, il rituale di un gruppo di ragazze evoca proprio Trump e il diavolo, costringendo Gesù a sfidare il rivale. Ma la rivelazione sorprende tutti: "Pensi che io non voglia andarmene? Sono legato a lui! Voglio lasciarlo, ma non posso perché sono incinto. Devo restare in questa situazione ancora per anni." Una gravidanza diabolica come vincolo politico-sentimentale.

Satira politica e reazioni infuocate

Questa stagione non ha lasciato tregua a Trump. Già nelle puntate precedenti, lo show lo aveva mostrato mentre accettava tangenti da politici compiacenti in "Sickofancy", oppure in una parodia di Fantasy Island dove tentava di sedurre Mr. Mackey insieme al riluttante Satana. E ancora, nel debutto della stagione, un deepfake del presidente con un micro pene parlante aveva inaugurato il tono corrosivo di questa annata.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La risposta dalla Casa Bianca non si è fatta attendere. Il portavoce Taylor Rogers ha definito South Park un esempio dell'ipocrisia della sinistra: "Per anni hanno attaccato lo show per contenuti offensivi, ora lo lodano. La loro mancanza di originalità spiega il calo della loro popolarità."

Anche gli alleati di Trump sono stati colpiti. Kristi Noem, segretaria della Sicurezza interna, è stata dipinta come leader di un'ICE sanguinaria e deturpata da chirurgia plastica mal riuscita. Offesa, ha definito l'episodio "pigro" e "meschino".

Ma questa è la cifra di South Park: portare all'estremo la satira, trasformando politici e celebrità in caricature grottesche, per smascherare contraddizioni e ridicolizzare il potere. Parker e Stone continuano a usare l'assurdo come lente deformante, e con un Satana incinto di Trump hanno forse trovato la loro immagine più iconica e scandalosa degli ultimi anni.