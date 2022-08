I creatori di South Park avevano ideato un intero film deep fake che avrebbe usato il volto di Donald Trump

Matt Stone e Trey Parker, i creatori di South Park, hanno realizzato un intero film deepfake a cui hanno lavorato durante la pandemia.

A ispirare il progetto è stato il cortometraggio, realizzato nel 2020, intitolato Sassy Justice.

Trey Parker, intervistato dal Los Angeles Times, ha raccontato: "Non molte persone sanno che stavamo per iniziare la produzione del primo film che avremmo dovuto realizzare dai tempi di Team America. Dovevamo iniziare a girare il giorno in cui la pandemia ha obbligato a chiudere tutto. Avevamo trascorso mesi e mesi per preparare quel film, solo per ritrovarci nella situazione 'No, è finita'".

Matt Stone ha aggiunto: "Stavamo lavorando con Peter Serafinowicz a un film deep fake. Abbiamo una compagnia deepfake (chiamata Deep Voodoo), e avevamo tutti questi artisti deep fake che lavoravano per noi".

Il film doveva intitolarsi Deep fake: The Movie e doveva avere al centro una persona che ha lo stesso aspetto di Trump: "Avevamo messo la faccia dell'ex presidente sopra il suo volto con la tecnologia deep fake. Ed era questa cosa divertente che finiva con Trump nudo e che veniva messo alla gogna, ed era così divertente e adatto a quel periodo".

Parker ha ribadito: "Era legato a quel periodo e ora è superato. Dovremmo ripensarlo in modo significativo se dovessimo realizzarlo".