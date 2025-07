South Park, arriva una denuncia contro la serie direttamente dalla Casa Bianca: "Siete ormai irrilevanti"

La Casa Bianca di Donald Trump ha risposto all'esplosiva première della 27a stagione di "South Park", in cui il presidente veniva mostrato in pieno stile black humor della serie.

La Casa Bianca contro "South Park"che lo mette tra Satana e Gesù

Con il consueto mix di provocazione e cinismo animato, "South Park" ha lanciato la sua 27ª stagione facendo detonare una vera granata culturale. Nell'episodio andato in onda mercoledì sera, Donald Trump diventa protagonista di una parodia estrema: prima si aggira nudo in un deserto digitalmente ricostruito grazie al deepfake, poi si infila nel letto del Diavolo.



"Dai, Satana, ho lavorato duro tutto il giorno", implora il presidente, mentre il Principe delle Tenebre lo respinge seccamente con un commento sul suo "equipaggiamento": "Non vedo nulla, è così piccolo"

La scena più surreale arriva quando Gesù Cristo, luminoso e fluttuante, discende dal cielo durante una protesta cittadina contro Trump: ma anziché benedire la folla, li mette in guardia. "South Park rischia di essere cancellata", ammonisce, citando il recente accordo con "60 Minutes" come monito su ciò che accade a chi osa sfidare Trump. Il messaggio è chiaro: attenzione, la satira può diventare un boomerang.

La Casa Bianca reagisce: "Uno show agonizzante"

La risposta di Trumpo non si è fatta attendere, al punto che ha scomodato l'intera Casa Bianca che ha ammonito Trey Parker e Matt Stone - gli autori della serie - e più in generale al mondo liberal. "L'ipocrisia della sinistra non ha limiti: per anni hanno attaccato 'South Park' per i suoi contenuti offensivi, e ora improvvisamente lo osannano", ha dichiarato il portavoce Taylor Rogers. Non è mancata nemmeno una stoccata alla qualità del prodotto: "Questo show non è più rilevante da oltre vent'anni e si regge su un filo con idee senza ispirazione, in una disperata ricerca di attenzione".

La nota prosegue incensando Trump: "Il presidente ha mantenuto più promesse in sei mesi di chiunque altro nella storia americana, e nessuna serie di quarta categoria può ostacolare il suo slancio". Nel frattempo, "South Park" ha lanciato un nuovo sito dove è possibile vedere il PSA deepfake, il cui climax recita: "Trump. Il suo pene è piccolissimo, ma il suo amore per noi è immenso". Nel gioco spietato tra satira e potere, è evidente che Parker e Stone non hanno nessuna intenzione di tirare i remi in barca. Semmai, hanno appena alzato la posta.