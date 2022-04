Sonic 2 - Il Film debutta con 1,5 milioni di incasso al box office italiano

Sonic 2 - Il Film: Jim Carrey e Lee Majdoub in una scena

Sonic 2 - Il film alla conquista del box office italiano. Il nuovo capitolo delle avventure dello scatenato riccio blu scalza Morbius dalla vetta e debutta con un incasso totale di 1,5 milioni raccolti in 403 sale, infondendo nuova linfa vitale in un botteghino che fatica a tornare ai numeri pre-emergenza. Come svela la nostra recensione di Sonic 2 - Il film, nel film, ispirato a un popolarissimo videogame, Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik saranno coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e per il potere che questo possiede.

Crollano gli incassi di Morbius. La pellicola Sony interpretata da Jared Leto incassa altri 566.000 euro e arriva a 2,4 milioni complessivi. Come rivela la recensione di Morbius, nel film Jared Leto guida il cast nel ruolo del Dottor Michael Morbius, uno scienziato affetto da una rara malattia del sangue che, in seguito a una cura sperimentale, si trasforma in un vampiro succhiasangue.

Il film d'animazione Dreamworks Troppo Cattivi - The Bad Guys scivola in terza posizione con un incasso di 367.000 euro che lo porta a un totale di 1,8 milioni. Come rivela la recensione di Troppo cattivi, al centro della storia troviamo una banda criminale di animali che sta per tentare la sua truffa più impegnativa: diventare cittadini modello. Avventura e humor conquistano il pubblico con un film per famiglie che incassa 1,4 milioni di euro da 436 sale.

Perde una posizione la commedia di Riccardo Milani Corro da te, interpretata da Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, che è ora quarta. Il film vede protagonista un imprenditore scapolo e donnaiolo che si finge costretto su una sedia a rotelle per conquistare la sua nuova preda. Qui la nostra recensione di Corro da te, che raccoglie altri 157.000 euro arrivando a 2,1 milioni totali.

Quinta posizione per The Batman, in classifica da 6 settimane. Il film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello incassa altri 156.000 euro arrivando a un totale complessivo di 9,9 milioni, un successo inaspettato perfino per una pellicola così attesa e ricca di star. Qui la nostra recensione di The Batman, i cui incassi sono un altro passo verso la normalità vista l'ottima ricezione avuta dalla pellicola che rilegge in chiave diversa le gesta di uno dei supereroi più amati.