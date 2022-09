Sonic 2 - Il Film in 4K UHD, la recensione: croma folgorante e audio a tavoletta

Sonic 2 - Il Film: una scena del film

Come ogni sequel che si rispetti, anche quello con protagonista il riccio blu più veloce del mondo e il cattivo Robotnik interpretato da Jim Carrey, non poteva che essere molto atteso anche in homevideo dopo il successo nelle sale. E come vedremo nella recensione di Sonic 2 - Il Film in 4K UHD, l'opera ispirata a un celebre videogioco e caratterizzata da una suggestiva commistione fra live-action e animazione digitaale, è trattata egregiamente dal prodotto Paramount distribuito da Plaion Pictures, che per l'occasione ha pubblicato anche una 2 Film Collection con entrambi i film diretti da Jeff Fowler, quantomai opportuna per chi si fosse perso il primo atto.

Il video 4K: croma spumeggiante e perfetto mix tra live-action e animazione

Grazie a Plaion Pictures abbiamo potuto apprezzare proprio l'edizione 2 Film Collection a quattro dischi che in un elegante slipcover contiene Sonic Il Film e Sonic 2 - Il Film, entrambi sia nella versione 4K UHD che in quella blu-ray HD. Concentriamoci ovviamente sul prodotto più recente, ovvero Sonic 2, che presenta un video 4K a dir poco spettacolare, chiaramente superiore al corrispettivo blu-ray soprattutto per un'estetica folgorante, esaltata da colori decisamente più brillanti e intensi, nonché da sfumature cromatiche più ricche, oltre a una maggior nitidezza generale e un dettaglio ancora più incisivo.

Sonic 2 - Il Film: un'immagine

Come detto l'aspetto che colpisce di più è il colore, grazie a un Dolby Vision che spinge forte sulla vividezza dei colori, dal blu di Sonic (con i zoom della sua velocità) al rosso di Knuckles, per non parlare di tutte le spettacolari ambientazioni. La brillantezza dei bianchi e la profondità del nero con dettagli che spiccano sempre dalle ombre completano una visione molto suggestiva. Di altissimo livello anche il dettaglio, la commistione tra live e CGI gode di un'integrazione perfetta che non dà adito a sbavature, le immagini scorrono fluide anche nei momenti più frenetici. Anche gli attori reali infatti godono di un ottimo dettaglio a partire dagli incarnati porosi e ben definiti.

Ottimo l'audio italiano, ma quello inglese è un'esperienza insuperabile

Sonic 2 - Il Film: Jim Carrey in una scena

Per quanto riguarda l'audio, quello italiano si ferma purtroppo a un semplice Dolby Digital 5.1, ma va riconosciuto che si tratta di una traccia sicuramente brillante per la codifica, effervescente, che fa lavorare sodo tutti i diffusori con precisione chirurgica degli effetti, e quando Sonic viaggia a velocità supersonica i suoi guizzi vengono replicati in modo perfetto nella dislocazione e negli spazi. Anche i bassi hanno una certa rilevanza, soprattutto nelle tante scene fracassone, insomma una traccia sicuramente coinvolgente, ma il fatto è che quando si switcha sul Dolby Atmos inglese, si apre un altro mondo che raggiunge ben altre vette.

Sonic 2 - Il Film: una scena

Quella originale infatti è una traccia insuperabile. I bassi sono dotati di un'ulteriore marcia quanto a muscolarità e potenza, e nel caos sonoro di tante sequenze d'azione, o quando i protagonisti sprigionano i loro poteri, gli effetti provengono da ogni direzione e anche grazie allo sfruttamento della verticalità lo spettatore godrà di un'immersività completa e davvero appagante. In questo contesto i dialoghi restano sempre chiari e precisi, senza essere mai sovrastati dagli effetti, nemmeno nelle sequenze più fracassone.

Gli extra: un commento audio e un'ora tra corti, approfondimenti e scene eliminate

Sonic 2 - Il Film: un'immagine del film

Ottimo anche il reparto extra, che troviamo già sul disco 4K: un'ora di contributi oltre al commento audio del regista Jeff Fowler e di Ben Schwartz, voce di Sonic in originale. Innanzitutto troviamo un cortometraggio animato, Sonic Drone Home (5' e mezzo), avventura nella quale Sonic, Tails e Knuckles scoprono in una discarica a Green Hills uno dei droni di Robotnik. Ci sono poi 17' minuti e mezzo di scene eliminate ed estese, quindi i Bloopers, con 3' e mezzo di papere e momenti divertenti durante le riprese. Troviamo a seguire il Video musicale Kid Cudi - Stars in the Sky (3'), quindi Finding Your Team (6' e mezzo), in pratica un dietro le quinte sulla realizzazione del film, le dinamiche all'interno del cast, la regia di Jeff Fowler, il doppiaggio e il lavoro sul set con esseri umani e modelli.

Sonic 2 - Il Film: Shemar Moore, Natasha Rothwell in una scena

Si prosegue con The Powerful Puncher: Knuckles (6'), ovviamente tutto dedicato al nuovo personaggio del film, il suo design, il suo posto nel franchise, il suo sviluppo e il suo doppiaggio. Poi ancora Rapid Fire Responses with Ben Schwartz (3' e mezzo), un botta e risposta con il doppiatore di Sonic, quindi Robotnik Reimagined (5' e mezzo) sulla performance di Jim Carrey e il suo look, e infine A Sibling for Sonic: Tails (5'), dedicato al compagno di Sonic nel film, al suo background e al suo doppiaggio in originale di Colleen O'Shaughnessey.

E nella Film Collection a quattro dischi c'è anche il primo Sonic

Sonic Il Film: una scena del film con James Marsden

Come detto, Sonic 2 - Il Film è uscito anche nel cofanetto collection insieme a Sonic Il Film. Riassumiamo dunque in breve le caratteristiche del prodotto già uscito all'epoca. Il video 4K anche in questo caso è migliore del blu-ray, anche se la differenza non è così marcata come nel sequel. In ogni caso upgrade del croma e del dettaglio fine sono assicurati. Per quanto riguarda l'audio, vale esattamente lo stesso discorso del sequel, ovvero traccia in italiana molto buona ma in Dolby Digital 5.1, quindi oggettivamente distante dal superbo Dolby Atmoa inglese.

Sonic Il Film: Jim Carrey, Lee Majdoub in una scena del film

Per quanto riguarda gli extra, oltre al commento audio del regista Jeff Fowler e di Ben Schwartz, troviamo Around the World in 80 Seconds (2') sui viaggi di Sonic, poi Scene eliminate (13' e mezzo) con introduzione del regista, quindi i Bloopers (2') il Video musicale Speed Me Up (4'), e For the Love of Sonic (4') sul gioco originale. A seguire Building Robotnik with Jim Carrey (4') sul personaggio e la performance dell'attore, The Blue Blur: Origins of Sonic (6') con cast e la troupe che ripercorrono la storia del personaggio nei videogiochi e nella cultura popolare, e per chiudere Sonic on Set (3' e mezzo), con Ben Schwartz e James Marsden durante il lavoro di motion capture.