Snow White, Gal Gadot rivela: 'Ho dovuto fare il provino e dimostrare che sapevo cantare'

L'interprete della Regina Cattiva in Snow White, Gal Gadot, ha raccontato come ha ottenuto il ruolo nel nuovo live-action, e come il saper cantare sia stato imprescindibile.

Il live-action Disney di Biancaneve, Snow White, non è ancora arrivato sugli schermi, ma ha già fatto tanto parlare di sé. E tra rumor e polemiche, ci sono anche piccoli aneddoti legati al film, come quello raccontato da Gal Gadot, ovvero l'interprete della Regina Cattiva.

Gal Gadot diventa (Regina) Cattiva

Durante una recente intervista, come riporta anche CBM, l'attrice ha infatti raccontato di aver dovuto fare un provino per il ruolo, e che non le è stato offerto direttamente come molti credevano.

"Sì, interpreterò la Regina Cattiva. Ed è stata la prima volta da un po' di tempo a questa parte che ho dovuto fare un provino per un ruolo" ha spiegato "Dovevano assicurarsi che sapessi cantare, perché questo è un musical. Per cui per un mese non ho fatto altro che lavorare alla canzone, e poi ho fatto l'audizione. Abbiamo filmato la canzone, e ho ottenuto la parte".

Ma l'esperienza è stata assolutamente positiva: "È stato davvero entusiasmante da girare, perché è stato totalmente diverso da qualsiasi altro progetto precedente per me. È davvero delizioso, e ho potuto fare le cose in grande, con teatralità. Non vedo l'ora che vediate il film!".

Disney e i live-action

Mentre Snow White è "quasi" in dirittura d'arrivo, con l'uscita programmata per il 2024, nell'ultimo periodo c'è stato un proliferare di notizie riguardanti altri simili progetti in via di sviluppo.

Dal live-action di Rapunzel con possibile interprete Florence Pugh al live-action de La Principessa e il Ranocchio, passando per quelli di Lilo & Stitch, Oceania ed Hercules.

E a voi, quale progetto ispira di più?