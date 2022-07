Hercules, i fratelli Russo sul live-action Disney: "Un omaggio all'originale, ma con un sapore più moderno"

C'è tanto fermento per il live-action di Hercules, la nuova trasposizione in carne e ossa di un classico d'animazione Disney, e i produttori del film, i fratelli Russo, hanno parlato del tipo di operazione che porteranno avanti con questo progetto.

In una recente intervista per lo spy movie di Netflix da loro diretto, The Gray Man, Anthony e Joe hanno infatti commentato brevemente ciò che vedremo sullo schermo quando arriverà il momento di vedere Hercules sugli schermi, promettendo sì fedeltà al classico animato, ma anche un tono e un'atmosfera tutta nuova.

"Certamente omaggerà l'originale, ma avrà un sapore più moderno" afferma Joe, come riporta anche Games Radar "Ciò che Anthony e io amiamo dell'originale è il suo essere così divertente e sovversivo. E penso che ciò che stiamo provando a fare è [proprio] accogliere a braccia aperte questo senso dell'umorismo nel remake".

E per farlo i Russo hanno chiamato a raccolta Guy Ritchie, già regista di un live-action Disney di grande successo, Aladdin, che tornerà dietro la cinepresa per tentare di replicare l'impresa.

Al momento non abbiamo ancora una data di uscita per il live-action di Hercules, di cui attendiamo anche i primi annunci di casting, ma vi terremo aggiornati.