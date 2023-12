Biancaneve, Rachel Zegler sulle riprese: 'Ho trascorsi molti giorni sul set cantando rivolgendomi al nulla'

Rachel Zegler è la protagonista della nuova versione live-action di Biancaneve e i sette nani e l'attrice, parlando con la collega Halle Bailey, ha svelato qualche dettaglio delle riprese che l'hanno vista impegnare a "cantare rivolta al nulla". La giovane star di Hunger Games è stata infatti impegnata in molti ciak che verranno poi modificati in post produzione con gli effetti speciali.

Il peso delle aspettative

Durante l'incontro Actors on Actors organizzato da Variety, Rachel Zegler ha parlato di Biancaneve ricordando: "Questa è una cosa iconica a cui le persone tengono realmente. Non voglio rovinarla per nessuno, inclusa me stessa".

L'interprete della principessa ha sottolineato che il regista Marc Webb e gli sceneggiatori hanno modificato la storia, pur mantenendo alcuni degli elementi tratti dal film animato: "Abbiamo potuto fare la scena della canzone Impara a fischiettar, e sono stata davvero felice ed entusiasta. Ero realmente nervosa per colpa degli aspetti tecnici".

Biancaneve: le più belle del grande e piccolo schermo

L'uso degli effetti speciali

La canzone, in inglese intitolata Whistle While You Work, nel lungometraggio del 1937 mostra Biancaneve mentre pulisce la casa e viene aiutata da alcuni animali e creature del bosco. Nel film live-action sarà quindi ricreata la scena grazie agli effetti speciali. Rachel ha spiegato: "La maggior parte della giornata era trascorsa mentre cantavo rivolgendomi al nulla. Ci sono molte marionette e CGI in post-produzione. Ed è stato realmente intenso. Ci sono molti errori dal set in cui lancio una scopa e la lascio cadere a terra perché, apparentemente, è il modo in cui lanci le cose ai personaggi in CGI. Ma è così divertente!".

Il progetto live action

Il film Snow White arriverà nei cinema americani il 21 marzo 2025 e vedrà Rachel Zegler nel ruolo della bella principessa, mentre Gal Gadot sarà la regina cattiva.

Ansu Kabia avrà la parte fel Cacciatore e Andrew Burnap apparirà nei panni di un personaggio chiamato Jonathan.