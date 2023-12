Biancaneve, Rachel Zegler è grata per le critiche: 'Niente può più ferirmi, hanno già detto tutto il peggio'

Rachel Zegler ha svelato il modo in cui affronta le critiche negative legate al film Biancaneve, in cui avrà la parte dell'iconica principessa.

Rachel Zegler è consapevole delle tante critiche rivolte al film Biancaneve ancora prima della sua uscita nelle sale, tuttavia la giovane star ha sottolineato che gli attacchi non hanno modificato il suo approccio positivo alla situazione.

Parlando con la collega Halle Bailey in un episodio di Actors on Actors di Variety, la protagonista di West Side Story e del prequel di Hunger Games ha svelato il suo approccio alle polemiche.

La scelta di non lasciarsi abbattere dalle critiche

Biancaneve: Rachel Zegler in una foto del film

Parlando delle critiche al suo coinvolgimento nel film Biancaneve, essendo di origine latine, Rachel Zegler ha spiegato: "Sono così grata per quei momenti perché mi fanno sentire come se fossi fatta di Teflon".

L'interprete dell'iconica principessa ha aggiunto: "Provo la sensazione che nulla possa ferirmi perché hanno detto il peggio che potevano dire. Dici semplicemente: 'Grazie molte per tutto questo. Ho molto amore nella mia vita e sono davvero grata'. Abbiamo la possibilità di fare il nostro lavoro e lasciamo che sia quello a parlare".

Rachel ha ribadito: "Scegliere la gratitudine e i ringraziamenti è scegliere la pace. Per quanto tu voglia ricordare verbalmente alle persone che essere sotto i riflettori non ti assolve dalla tua umanità - che hai il permesso di avere dei momenti umani - non vuol dire necessariamente che facciano quello che vorresti. Li alimenta ancora di più. Quindi si tratta di scegliere di essere presenti e sapere che probabilmente stanno avendo una brutta giornata. E io sto facendo uscire un film".

Halle Bailey, che ha interpretato la principessa Ariel in La Sirenetta, sa cosa vuol dire ricevere l'odio di chi commenta online e ha aggiunto: "Mi piace il detto: 'Tu getti delle pietre, e io le userò per costruire un ponte'. Rimani grata e ignora l'odio".

Da Biancaneve a Cappuccetto Rosso: c'era una volta la fiaba

Il progetto live action

Il film Snow White arriverà nei cinema americani il 21 marzo 2025 e vedrà Rachel Zegler nel ruolo della bella principessa, mentre Gal Gadot sarà la regina cattiva.

Ansu Kabia avrà la parte del Cacciatore e Andrew Burnap apparirà nei panni di un personaggio chiamato Jonathan.