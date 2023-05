Barbie, Gal Gadot doveva essere nel film? Ecco cos'ha raccontato Margot Robbie

Sì, nel film di Barbie ci sarebbe dovuta essere anche Gal Gadot. O almeno, questo è quanto raccontato recentemente da Margot Robbie, star e produttrice della pellicola, che aveva offerto un ruolo alla collega del DCEU.

L'interprete di Wonder Woman e l'interprete di Harley Quinn avrebbero potuto condividere lo schermo in Barbie, il film diretto da Greta Gerwig.

Gal Gadot è Barbie material, parola di Margot Robbie

Per Margot Robbie, chi meglio di Gal Gadot poteva rappresentare una Barbie sullo schermo?

"Gal Gadot ha un'energia da Barbie" ha affermato la Barbie titolare ai microfoni di Vogue " Perché Gal Gadot è così impossibilmente bella, ma non la odi per essere così bella. È così genuinamente sincera, ed entusiasticamente gentile, che sfocia quasi nella goffaggine. Si ferma proprio prima che possa essere definita goffaggine!".

Sembra quindi che ci fosse un ruolo da Barbie pronto per Gal Gadot, che tuttavia, spiega Robbie, non ha potuto accettare per via di altri impegni, come si legge su CBM.

In effetti Gadot ha già l'agenda piuttosto piena, che la vede, tra gli altri, nella parte della strega cattiva nel live-action Biancaneve e in quella di Cleopatra nel film a lei dedicato.

Gal Gadot dichiara "Cleopatra sarà intelligente e sexy" e online si scatenano le critiche

Ma anche voi ce l'avreste vista nei panni di una Barbie?

Intanto vi ricordiamo che Barbie arriverà il 20 luglio al cinema, con un cast stellare e tanto, tanto rosa.