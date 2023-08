La Principessa e il Ranocchio potrebbe essere il prossimo live-action Disney?

Lo vorreste un remake live-action del film d'animazione del 2009 La Principessa e il Ranocchio? Secondo le ultime voci, questo potrebbe essere il prossimo progetto in lavorazione in casa Disney.

Arriva Tiana?

Dopo le ultime sui nuovi live-action Disney in sviluppo e non, un'altra indiscrezione sembra stare tenendo banco nelle ultime ore: un possibile live-action de La Principessa e il Ranocchio.

Secondo quanto riportato online e anche da CBM, infatti, questo potrebbe essere il prossimo progetto in lavorazione in casa Disney, anche se una delle star del film d'animazione, l'interprete del villain Dr. Facilier, non sembra esserne al corrente.

"Non so quanto possa essere vero, ma ciò che so è che Disney non mi ha chiesto di riprendere il di Dr. Facilier!" commenta Keit David su Twitter/X.

Live-Action Mania

Che sia la pellicola del 2009 a ricevere una nuova trasposizione, Rapunzel o Il Gobbo di Notre-Dame (che invece non parrebbe più nei piani della compagnia), il futuro Disney è sicuramente dettato in buona misura dagli adattamenti live-action, come l'imminente Biancaneve con Rachel Zegler o Gal Gadot o il chiacchierato live-action di Hercules prodotto dai Fratelli Russo.

E poi, ancora, Oceania, Lilo & Stitch... Insomma, di materiale base non ne manca di certo. Bisogna solo vedere cosa il post-sciopero porterà con sé.