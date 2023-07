Biancaneve senza nani: ha senso?

Il live action Disney di Biancaneve e i sette nani fa discutere: dopo la polemica sulla scelta di casting per la protagonista Rachel Zegler, arriva quella per l'assenza dei nani. Cosa sappiamo.

Ci risiamo: a ogni nuovo annuncio di live action Disney le polemiche sono ormai un appuntamento fisso. A sostituire quella della sirenetta nera, arriva ora la discussione su una Biancaneve, per alcuni, "non abbastanza bianca" e, lo apprendiamo delle immagini registrate dal Daily Mail, senza nani. A marzo 2024 uscirà infatti nelle sale un nuovo live action di Biancaneve diretto da Marc Webb. La sceneggiatura è di Greta Gerwig, già regista e sceneggiatrice di Barbie e Piccole donne.

Biancaneve e la terribile strega in una scena del film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

Le accuse di "infanzia violata" hanno però poco senso: gli stessi classici Disney che abbiamo visto in passato sono un adattamento più moderno, e se vogliamo "politicamente corretto", delle fiabe originali, molto più crude e violente. Nelle favole dei Fratelli Grimm ci sono infatti diversi elementi horror: uccelli che cavano occhi, le sorellastre di Cenerentola che per infilarsi la scarpa di cristallo si mozzano dita dei piedi, il principe che risveglia Biancaneve non con un bacio, ma sbattendo per terra la bara in cui è stesa, facendole uscire il pezzo di mela avvelenato dalla gola.

È comprensibile quindi che, nel 2023, anche l'adattamento del 1937 sia ormai datato per i bambini di oggi e quindi Disney abbia deciso di rendendolo più fruibile al pubblico contemporaneo.

Biancaneve: cosa cambia nel live action Disney

West Side Story: un'immagine di Rachel Zegler

Il primo cambiamento è avvenuto con la scelta di casting: la Regina cattiva è Gal Gadot, mentre il ruolo da protagonista è stato affidato a Rachel Zegler, attrice americana di origini colombiane. Gli elementi fondamentali per il personaggio ci sono: capelli "neri come l'ebano" e una voce splendida, come abbiamo potuto apprezzare in West Side Story di Steven Spielberg, in cui interpreta Maria. Quindi, prima di giudicare l'attrice soltanto per la pigmentazione della sua pelle, bisogna vederla nel ruolo. Potrebbe infatti accadere la stessa cosa successa con la Ariel di Halle Bailey, che si è rivelata la parte migliore del film di Rob Marshall.

Il celebre bacio tra Biancaneve e il principe nel film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

Il secondo cambiamento è l'assenza del principe: Biancaneve qui si salva da sola. Una tendenza ormai sempre più consolidata alla Disney Pixar: a partire da Merida in Brave (2012) ed Elsa in Frozen (2013), le protagoniste animate della casa del topo sono sempre più concentrate su se stesse più che sull'amore romantico.

Il terzo cambiamento è quello che sta facendo più discutere: il Daily Mail, dicevamo, ha catturato delle immagini dal set del film, le cui riprese sono in corso in questi giorni nel Bedfordshire. Nel video si possono vedere i sette nani, che non sono più sette nani, ma personaggi di genere, etnia e altezze differenti.

Biancaneve senza nani

Peter Dinklage nel ruolo di Cyrano a teatro

A sollevare per primo la questione era stato Peter Dinklage: l'attore di Tyrion Lannister in Game of Thrones, intervistato da Mark Maron nel suo podcast WTF, aveva infatti detto di non comprendere la scelta di prendere come interprete di Biancaneve un'attrice di origini latine, e quindi di essere progressisti in un senso, per poi invece mantenere la rappresentazione dei nani come un gruppo di uomini che vive insieme in una caverna.

I teneri nani del film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

La protesta di Dinklage è perfettamente comprensibile: nel classico Disney, che ormai ha 86 anni e quindi non può che avere una visione del mondo datata all'epoca in cui è stato realizzato, i nani sono rappresentati in modo discutibile. Sono quasi tutti anziani con barba bianca, ma vengono trattati come dei bambini. Dei bambini anche poco intelligenti ed educati, visto che Biancaneve insegna loro come lavarsi e prendersi cura della casa.

Stando a quanto visto dalle prime immagini però, invece che offrire una rappresentazione meno stereotipata di sette uomini con acondroplasia, Disney ha pensato bene di eliminare del tutto i personaggi, sostituendoli con quelle che vengono descritte come "creature magiche della foresta". Una scelta che, su carta, suscita diverse perplessità. Ma, come sempre, prima di poter dare un'opinione ragionata, bisogna vedere il film finito.