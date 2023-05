La Sirenetta: Javier Bardem e Melissa McCarthy vogliono lo spinoff su Re Tritone e Ursula

La Sirenetta è finalmente arrivato nelle sale e nonostante le critiche iniziali il film sembrerebbe aver trovato l'approvazione del pubblico con l'84% di opinioni positive su Rotten Tomatoes. In una recente intervista, Javier Bardem e Melissa McCarthy, interpreti rispettivamente di Tritone e Ursula, hanno dichiarato di voler vedere uno spinoff incentrato sui loro personaggi.

La Sirenetta: una foto di Ursula

"C'è stato un momento in cui Melissa stava recitando le sue battute in una maniera così profonda da farmi sussultare. Ho sentito la sua energia. Non avevo visto Ursula sino a quel momento ma con la sua interpretazione è riuscita a creare una qualcosa di iconico e unico. Quindi vorrei vedere uno spinoff su Ursula e siccome i nostri personaggi sono legati, vorrei una scena in cui io e lei ceniamo assieme" ha dichiarato Javier Bardem ai microfoni di The Hollywood Reporter.

Melissa McCarthy ha aggiunto: "Ma facciamone anche sette o sei, abbondiamo".

A vestire i panni della Sirenetta ci pensa la giovanissima Halle Bailey, che ha dichiarato di essere stata contenta di aver conservato il suo aspetto per la sua interpretazione, ringraziando il regista Rob Marshall.

I cambiamenti rispetto al film animato

Qui trovate la nostra recensione de La sirenetta. Il compositore Alan Menken - che ha scritto le musiche per il film originale La sirenetta - ha rivelato a Vanity Fair che lui e il paroliere Lin-Manuel Miranda hanno modificato alcuni dei testi delle canzoni per la versione live-action a causa del messaggio negativo contenuto in esse.

"Abbiamo introdotto alcuni cambiamenti nel testo di 'Baciala' perché le persone sono diventate molto sensibili all'idea che il principe Eric avrebbe, in qualche modo, forzato Ariel", ha rivelato Menken, 73 anni. "Abbiamo fatto alcune revisioni anche in 'Triste anima sola' riguardo a battute che potrebbero in qualche modo far sentire alle ragazze che non dovrebbero parlare a sproposito, anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per farla rinunciare alla sua voce".