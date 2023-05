La Sirenetta: il film live-action su Rotten Tomatoes arriva all'84% di opinioni positive degli spettatori

Il film La Sirenetta è arrivato nelle sale e, nonostante le numerose critiche rivolte al progetto, il punteggio su Rotten Tomatoes non è dei peggiori.

L'attuale percentuale di recensioni positive è attualmente pari al 71% per quanto riguarda i critici, mentre il pubblico sembra aver apprezzato di più il progetto, facendolo arrivare a quota 84% di opinioni positive.

La reazione degli spettatori

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

Il debutto su Rotten Tomatoes del film La sirenetta è comunque rimasto alle spalle, seppur di un solo punto, di Mulan. Il film diretto da Niki Caro aveva dovuto affrontare, anche in quel caso, numerose critiche a causa della rimozione di numerosi elementi del lungometraggio animato, alle critiche espresse da Yfei Liu nei confronti del governo cinese che avevano quasi scatenato problemi diplomatici, e le critiche per la scelta di non inserire Li Shang nella storia in seguito al movimento #MeToo.

Per ora La Sirenetta non sembra comunque aver dovuto affrontare quanto accaduto con Peter Pan & Wendy, sommerso dalle critiche negative che lo avevano portato al record negativo di 20% di commenti positivi da parte del pubblico e a un punteggio di 4,2 su 10 su IMDb.

Il film live-action La Sirenetta

La sirenetta è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel; Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric; Noma Dumezweni nei panni della regina Selina; Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby; con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone; e con la due volte candidata all'Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

La Sirenetta di Halle Bailey sarà "molto moderna" secondo Rob Marshall

La Sirenetta è diretto dal candidato all'Oscar Rob Marshall, con una sceneggiatura del due volte candidato all'Oscar David Magee. Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Award Alan Menken, con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Il film è prodotto da Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca e Rob Marshall, mentre Jeffrey Silver è il produttore esecutivo.