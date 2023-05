La Sirenetta, Halle Bailey: "Per me era importante mostrare i miei capelli al naturale"

Nonostante le critiche, spesso molto futili, che hanno accompagnato l'uscita dei vari trailer de La Sirenetta, il nuovo live action Disney è pronto ad arrivare nelle sale. Halle Bailey, che vestirà i panni della protagonista, ha discusso in una recente intervista dell'importanza di aver mantenuto i suoi capelli all'interno del film.

L'importanza di essere naturali

"Un tempo si vedevano a malapena le ciocche, adesso invece abbiamo una principessa Disney che le mostra, cosa mai successa prima. Per me era importantissimo avere i miei capelli naturali in questo film e sono molto grata al regista Rob Marshall perchè ha voluto mantenerli. È sempre importante avere qualcuno che mi sostenga" ha dichiarato ai microfoni del magazine Ebony.

La giovane attrice ha poi aggiunto: "Ho i capelli in questo modo da quando avevo 5 anni, quindi sono una parte enorme di ciò che sono. Dobbiamo essere in grado di vederci, dobbiamo essere in grado di vedere i nostri capelli su grandi schermi come questo, in modo da sapere che sono belli e più che accettabili".

I cambiamenti rispetto al cartone

Il compositore Alan Menken - che ha scritto le musiche per il film originale de La Sirenetta - ha rivelato a Vanity Fair che lui e il paroliere Lin-Manuel Miranda hanno modificato alcuni dei testi delle canzoni per la versione live-action a causa del messaggio negativo contenute in essi.

"Abbiamo introdotto alcuni cambiamenti nel testo di 'Baciala' perché le persone sono diventate molto sensibili all'idea che il principe Eric avrebbe, in qualche modo, forzato Ariel", ha rivelato Menken, 73 anni. "Abbiamo fatto alcune revisioni anche in 'Triste anima sola' riguardo a battute che potrebbero in qualche modo far sentire alle ragazze che non dovrebbero parlare a sproposito, anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per farla rinunciare alla sua voce".

La Sirenetta arriverà il 24 maggio nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia.