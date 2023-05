La Sirenetta, Rob Marshall: "Ecco perché abbiamo cambiato le parole delle canzoni originali"

L'uscita del remake live-action de La sirenetta è ormai imminente, ma la nuova e audace versione di Rob Marshall del leggendario cartone animato della Disney ha già fatto parlare di sé, dando anche molte preoccupazioni ad alcuni fan che temono che la nuova pellicola sia troppo distante dalla versione originale.

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

Uno dei cambiamenti più significativi che sono stati apportati al film riguarda i testi delle celeberrime canzoni che hanno giocato un ruolo fondamentale nell'infanzia di milioni di persone. Secondo quanto riferito negli ultimi mesi, brani come "Kiss the Girl" sarebbero stati rielaborati per enfatizzare il fatto che Ariel (Halle Bailey) sia pronta a dare il suo consenso al principe Eric (Jonah Hauer-King).

Secondo quanto rivelato dallo stesso Rob Marshall in un recente comunicato stampa, la decisione di modificare il testo di "Kiss the Girl" è stata presa per rispettare il modo in cui la società è cambiata dal debutto del film d'animazione: "Abbiamo chiesto a Lin-Manuel di apportare alcune lievi modifiche al testo originale di 'Kiss the Girl'".

La Sirenetta: una foto dal set

"L'abbiamo fatto perché è importante ricordare che la cultura e le sensibilità sono cambiate negli ultimi 34 anni ed è fondamentale che rispettiamo questi cambiamenti", ha spiegato Marshall. Ricordiamo che La sirenetta è diretto dal celebre regista, con una sceneggiatura del due volte candidato all'Oscar David Magee. Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Award Alan Menken, con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda.