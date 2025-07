I Simpson, la serie sarebbe dovuta finire prima ma: "Continueremo finché qualcuno non muore"

Dal 1989, I Simpson è diventato molto più di una serie animata: è uno specchio tagliente della società americana, un'icona della cultura pop e un record di longevità mai eguagliato. E ora, mentre si avvicina alla quarantesima stagione, il suo creatore Matt Groening getta una luce piuttosto cupa sul possibile finale.

I Simpson fino alla morte (letteralmente)

Che I Simpson fossero immortali lo sospettavamo da tempo, ma ora c'è una dichiarazione a negarlo. Durante il panel al San Diego Comic-Con 2025, il creatore della serie Matt Groening ha ammesso candidamente: "Pensavo davvero che ci saremmo fermati alla stagione 36. No, non c'è una fine in vista. Andremo avanti. Andremo avanti finché qualcuno non morirà."

Una scena de I Simpson con Homer

Una frase lanciata forse con leggerezza, ma che affonda il coltello in una verità ineluttabile: la macchina perfetta di Springfield continuerà a correre finché l'ingranaggio umano non si fermerà. Con la stagione 37 già in lavorazione, e un colossale rinnovo con Fox che garantirà almeno altre quattro stagioni, l'obiettivo delle 40 stagioni e degli 800 episodi è ormai dietro l'angolo.

Tuttavia, il cast originale - quasi intatto dopo 35 anni - inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Pamela Hayden, storica voce di Milhouse e altri personaggi, ha lasciato il microfono solo di recente, aprendo un varco che prima o poi sarà inevitabilmente varcato da altri.

E se finora i cambiamenti volontari sono stati gestiti con sostituzioni puntuali, un'improvvisa scomparsa potrebbe invece segnare l'epilogo dell'intera epopea.

Nessuna fine epica, solo un'ultima scena come le altre

L'approccio de I Simpson al concetto stesso di "fine" è, da sempre, sfuggente e autoironico. Basti pensare all'episodio che ha aperto la stagione 36, una meta-puntata che si prendeva gioco dell'idea di un finale definitivo, per poi cancellarla con una scrollata di spalle.

Una scena de I Simpson con Lisa e Maggie

Secondo chi lavora dietro le quinte, la linea guida è semplice quanto disarmante: continuare il più a lungo possibile. E se mai dovesse arrivare l'ultimo episodio, non sarà un evento epocale con effetti speciali e lacrime a fiumi, ma una puntata come tutte le altre, con la famiglia seduta sul divano o alle prese con un'ennesima assurdità quotidiana - che semplicemente, sarà l'ultima.

L'eredità de I Simpson è talmente vasta che cercare di "chiuderla" con un grande finale potrebbe risultare addirittura fuori luogo. Forse, l'atto più coerente con la natura della serie è proprio quello di lasciare la scena senza clamore, come un sipario che cala in silenzio su un palcoscenico diventato parte del paesaggio. Finché, appunto, la vita non chiederà il conto.