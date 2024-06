Harry Potter, Daniel Radcliffe non ha mai visto due famose serie: "Mi sono formato con I Simpson"

Daniel Radcliffe è diventato famoso per una saga cinematografica ma è un grande appassionato di serie televisive. L'attore inglese, dopo la fine di Harry Potter, ha partecipato da guest star a diversi show tv che avevano tutti una cosa in comune: erano prodotti animati per adulti.

Radcliffe nutre una grande passione per le serie animate, in particolare per I Simpson, con la quale ha dichiarato di essere cresciuto e che ha contribuito a formare alcune caratteristiche della sua persona, dalla cultura generale all'umorismo. In un'intervista, l'attore ha confessato di preferire gli show animati anche alle produzioni live action.

Assenze importanti

"Onestamente, guardo cartoni animati e reality televisivi" ha confessato Radcliff "Non ho mai guardato Breaking Bad. Non ho mai guardato I Soprano o The Wire. Tutte quelle cose pesanti che durano un'ora. Semplicemente, non ci riesco. Penso che in parte derivi dall'essere cresciuto con I Simpson, come penso sia successo a molti ragazzi della mia generazione".

Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e i Doni della Morte

Una conferma all'importanza de I Simpson l'ha trovata anche guardando la tv:"L'altra sera guardavo Jeopardy! e uno dei concorrenti ha attribuito gran parte delle sue conoscenze a I Simpson. È lo stesso per me. Ci sono così tanti fatti strani o cose che riguardano la cultura generale o il mio senso dell'umorismo che sono stati in qualche modo formati da I Simpson".

La carriera post-Harry Potter di Daniel Radcliffe in effetti ha incrociato spesso progetti animati per adulti come BoJack Horseman, Rick and Morty e Robot Chicken, oltre a I Simpson, ovviamente:"Credo abbia senso che la nostra generazione cresciuta con I Simpson voglia continuare a guardare cartoni animati per adulti quando cresce".

Daniel Radcliffe nel 2022 ha interpretato Al Yankovich nel biopic Weird: The Al Yankovic Story e dovrebbe tornare nel cast di Now You See Me 3, il nuovo sequel del franchise cinematografico sul mondo dell'illusionismo, nel ruolo di Walter Mabry.