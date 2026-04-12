Bill Plympton, intervista: "Collaborare con Quentin Tarantino? Sono pronto!"

La 36ª edizione di Romics, in programma dal 9 al 12 aprile 2026 alla Fiera di Roma, si è confermata come uno dei principali eventi italiani dedicati a fumetto, animazione, cinema e videogiochi, essendo diventata nel corso degli anni un punto d'incontro tra pubblico e industria creativa.

Tra gli ospiti d'onore di quest'anno c'era Bill Plympton, arrivato in Italia anche per ricevere il prestigioso riconoscimento Romics d'Oro alla carriera.

Considerato il "re dell'animazione indipendente", l'artista è uno degli autori più influenti del panorama internazionale, noto per il suo stile unico e con all'attivo oltre quarant'anni di carriera, due nomination agli Oscar e una produzione che spazia dai cortometraggi ai lungometraggi, fino a collaborazioni con grandi nomi della musica e della televisione. Le sue opere continuano negli anni a rappresentare un punto di riferimento per generazioni di animatori.

In occasione della sua presenza al Romics, abbiamo avuto occasione di intervistarlo per parlare del suo percorso, e del presente e del futuro dell'animazione.

I lati positivi del cinema indipendente

Cosa si prova a ricevere un premio alla carriera come quello del Romics?

È molto speciale, soprattutto venendo dall'Italia, che ha una lunga tradizione di animatori talentuosi e di grande talento, come Bruno Bozzetto e Guido Manuli. Voglio dire, sono due dei miei eroi, quindi spero di seguire le loro orme e raggiungere il successo, perché sono stati, sono animatori davvero brillanti.

Ha realizzato il tuo recente film, Slide, in modo indipendente, grazie anche a Kickstarter e al sostegno dei tuoi fan, senza l'appoggio degli studios. Cosa apprezza maggiormente di questo approccio alla produzione?

Beh, non c'è nessuno che mi guarda alle spalle dicendo che quel colore è sbagliato, o che quel personaggio è troppo brutto, o altre sciocchezze che dicono i produttori. Non sono contrario a fare un film ad alto budget. Ho appena detto che nessuno mi ha invitato a farlo, ma vogliono tutti che io realizzi i loro film, e a me piace realizzare le mie idee. E l'idea di Slide è nata durante la mia infanzia, quando mi innamorai dei cowboy in TV e vivevo nei boschi. Avevamo un cavallo. Anzi, ne avevamo due, quindi mi sembrava naturale che da grande volessi diventare un cowboy. Non sono mai diventato un cowboy, ma ho realizzato film d'animazione con tanti cowboy e tanti cavalli!

Slide: un'immagine del film

Una possibile collaborazione con Quentin Tarantino

Parlando di cowboy, cavalli e western non si può non pensare a Quentin Tarantino, che conosce da molti anni. Ora che ha detto che vuole smettere di fare il regista, ha mai pensato di realizzare un progetto scritto da lui?

Ne abbiamo parlato molto tempo fa, ma è stato così impegnato a realizzare tutti questi film fantastici che non ne abbiamo mai avuto l'occasione. Ma ora che è semi-ritirato, non credo che resterà in pensione. È un così grande amante del cinema ed è troppo giovane per smettere del tutto. Non vedo come potrebbe farlo. Ma ogni tanto lo incontro ai festival cinematografici e ci beviamo qualcosa insieme. E penso che la prossima volta che lo incontrerò, gli dirò: "Ehi, devi avere una sceneggiatura che ha bisogno di essere animata". E gli ricorderò: "Sono la persona giusta. Lascia fare a me. Lascia che ci provi". Le nostre interazioni mi hanno comunque fatto ottenere un ruolo in uno dei suoi film!

In Kill Bill c'è infatti Tommy Plympton... È mai capitato che qualche fan di Tarantino le abbia detto di aver scoperto i suoi film grazie a quell'omaggio?

No, nessuno me l'ha mai detto, perché è tutto molto sottile. È solo nei titoli di coda che ti rendi conto che è il signor Plympton. Quindi forse la gente non si ferma a guardare tutti i titoli di coda del film!

I cambiamenti nel settore dell'animazione

Molti animatori la considerano una grande fonte di ispirazione, come è il suo rapporto con la nuova generazione di artisti?

È molto buono. Ho molti amici che si stanno appena diplomando e stanno iniziando a lavorare nell'animazione, e sono davvero talentuosi. Ci sono molti stili bellissimi, tecniche diverse, esperimenti e tecniche. Una mia amica ha realizzato un film usando la carta igienica, disegnandoci sopra, animandolo e fotografandolo. Quindi hanno un sacco di idee folli, ma sono così invidioso che abbiano iniziato senza dover avere a che fare con la pellicola da 35 millimetri, che era così costosa. Era davvero difficile per me, come illustratore, raccogliere i soldi per realizzare un film, quando dovevo pagare tutte quelle spese. Ma ora tutti, proprio tutti, lavorano con il proprio portatile e possono realizzare un lungometraggio, producendo un film fantastico, senza dover spendere un soldo. E questo mi suscita invidia. Avrei voluto farne parte, ma la vita è così.

Rispetto all'inizio della sua carriera, come pensa sia cambiato il settore?

Credo sia davvero importante capire è che quando ho realizzato il mio primo lungometraggio, intitolato The Tune, credo fosse intorno al 1990, ha avuto un discreto successo ai festival e ha ottenuto la distribuzione. E penso che abbia dimostrato a molti giovani che non ci dovrebbero essere problemi nel realizzare un film, indipendentemente dalla sua durata. E così ora ci sono tantissimi giovani, non bambini, ma giovani adulti, che realizzano lungometraggi d'animazione. E sembra che ogni anno vengano avviati 10-15, 20, a volte anche 20 lungometraggi d'animazione. Credo che, modestamente, il mio film, The Tune, abbia ispirato molti giovani a osare, a realizzare il proprio film, a non dover lavorare per la Pixar o la Disney o simili. Quindi, sono orgoglioso di essere stato il primo.

Le indimenticabili gag del divano de I Simpson

Gli anni passano, ma alcuni progetti, come la serie I Simpson, continuano a rimanere sugli schermi e conquistare anche le nuove generazioni...

Tutti copiano I Simpson! Ho un'idea per una serie TV e mi ispiro ai Simpson per farlo, perché i personaggi possono essere molto potenti. Sono molto, molto divertenti, molto spassosi, resistono nel tempo... Mentre in un lungometraggio, lo guardi per 70 minuti, poi scompare, è sparito. Quindi voglio provare a fare una serie TV, e penso che I Simpson abbiano ispirato molte persone. Loro possono farcela: se I Simpson può farlo, chiunque può farlo.

Bill Plympton e un disegno ispirato a I Simpson

Come è nata la sua collaborazione con Matt Groening?

Ho incontrato il padre di Matt a Portland, in Oregon, la mia città natale, dove viveva anche lui. Suo padre si chiamava Homer Groening e l'ho incontrato a un festival del cinema. Mi ha detto: "Perché non vieni a casa mia?". Sono andato e ho visto un disegno, opera di un ragazzino di 13 anni di nome Matt. Ho visto che disegnava cartoni animati e mi faceva morire dal ridere. Siamo amici da tanto tempo ed eravamo ad Annecy, su una barca sul lago, e, dopo aver bevuto un po' di vino mi dice: "Ehi, Bill, perché non fai qualche animazione per i Simpson?". E io ho risposto: "Certo, mi piacerebbe molto". Così mi hanno lasciato carta bianca. Lo hanno fatto davvero. Non mi hanno imposto alcun limite. Mi hanno solo detto la durata, anche se poi non l'ho rispettata.

Ha realizzato delle memorabili gag del divano per la serie, quale pensa sia la sua preferita?

Penso che la mia preferita sia quella ispirata al mio corto Your Face e Homer canta questa canzone davvero brutta. La gente è impazzita. È piaciuta così tanto che mi hanno detto che potevo farla di un minuto e mezzo, cosa che non era mai stata fatta prima. Sono l'unico che è riuscito a fare un minuto e mezzo di quella che viene chiamata la gag del divano. Quindi li ringrazio molto. Purtroppo, hanno cancellato quell'elemento quando la Disney ha preso il controllo, per risparmiare... Evidentemente la Disney ha bisogno di più soldi, a quanto pare sono al verde o qualcosa del genere. Non lo capisco, è un vero peccato. Però ho avuto l'occasione di realizzarne alcune, e sono davvero divertenti da guardare e fantastiche.

Tra le sue collaborazioni c'è stata anche quella con il New York Times, in occasione dei corti Trump Bites. Pensi che con l'attuale situazione politica negli Stati Uniti sarebbe ancora possibile realizzare un progetto simile?

La satira politica è sempre importante, ma sai una cosa? Quest'anno mi hanno controllato le tasse, e non mi era mai successo prima. E mi chiedo: sta forse costringendo l'IRS a perseguitare le persone che non gli piacciono? È questo che mi preoccupa: che stia esagerando. Ho ricevuto molte lettere minatorie, molti messaggi di odio, e anche questo è preoccupante. Quindi devo dire che sono molto impegnato con i miei altri film. Non è una priorità per me realizzare vignette su Trump, ma ho paura che quest'uomo sia un pazzo. Lo è davvero.

Un'immagine di Trump Bites

Un progetto ispirato a Jacques Tati e New York

Parlando del futuro, sta già lavorando a un nuovo lungometraggio o attualmente preferisce dare spazio ad altri progetti?

Purtroppo sono ancora un po' al verde. Il Covid e un mio dipendente inaffidabile mi hanno fatto finire nei guai con i debiti, e quindi sto ancora cercando di uscirne. Perciò ho bisogno di fare lavori commerciali, come un videoclip musicale. Sto lavorando ad alcuni progetti personali, aiutando altri artisti e guadagnando per uscire dai debiti. Una volta sistemate queste cose, potrò dedicarmi al 100% al lungometraggio, al film vero e proprio, ed è lì che risiede la mia passione, perché adoro l'idea di questo progetto. Penso che sarà bellissimo. E mi avvicino a ogni mio film convinto che vincerà l'Oscar e il Premio Nobel per la Pace e tutto il resto. Devi sentirti così. Devi credere che questo sia il miglior film che tu abbia mai fatto. E quindi, ecco cosa spero, magari l'anno prossimo o un anno dopo la fine del film, di poter tornare qui in Italia per la prima. Sarebbe fantastico.

Quali sono le sue fonti di ispirazione per il prossimo film? Beh, il film a cui sto lavorando ora, di cui ho girato solo una decina di minuti, è stato ispirato da un regista francese di nome Jacques Tati. I suoi film sono davvero folli. Sono un po' come dei cartoni animati, molto surreali, ma anche molto minimalisti. Voglio dire, tipo una porta che cigola o un tubo che non sta dritto, o, sai, cose strane del genere... E volevo fare un film, un film d'animazione che usasse quel tipo di umorismo che non avevo mai visto prima. E prendo ispirazione da moltissimi posti. Vivo a New York e quella città è una specie di mondo da cartone animato: tutti sono pazzi, matti o eccentrici, indossano vestiti strani e cantano per strada e cose del genere. Quindi prendo un sacco di idee da ciò che mi circonda.