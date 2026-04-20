I Simpson: il produttore Matt Selman spiega perché non c'è più la gag del divano

La serie animata I Simpson non propone più la tradizionale gag del divano in apertura delle puntate e il produttore Matt Selman ha ora provato a spiegare il motivo.

Alla base della decisione di rimuovere quell'elemento sembra ci sia la scelta di non sacrificare minuti preziosi che possono invece essere usati per la storia.

L'assenza delle famose gag del divano

Selman, intervistato da Four Finger Discount, ha spiegato che vorrebbe aggiungere una gag del divano in ogni puntata, ma questo vorrebbe dire sacrificare parte della narrazione.

Il produttore della serie I Simpson ha quindi aggiunto: "Quindi per me l'episodio è mille volte più importante di questa fantasia iniziale. A volte l'episodio è breve e abbiamo invece bisogno di una gag del divano".

L'obiettivo è quindi quello di raccontare sempre la migliore storia possibile in circa 20 minuti e 40 secondi.

Nello speciale targato Disney+ intitolato Extreme Makeover: Homer Edition ci sarà però una "mega gag del divano". Quella sequenza è nata dalla collaborazione con un "team davvero speciale di artisti".

In occasione della puntata numero 800 dello show cult creato da Matt Groening, inoltre, è stata realizzata una "gag grande, dark e strana" che non è presente nella versione trasmessa da Fox, ma c'è invece in quella targata Disney+.

Nell'episodio, intitolato Irrational Treasure, Marge porta il cane di famiglia, Il piccolo aiutante di Babbo Natale, a una competizione nazionale per cani a Filadelfia, mentre Homer si imbarca con riluttanza in una caccia al tesoro in stile Il mistero dei templari con un gruppo di eccentrici storici. L'episodio cita anche le serie The Pitt e Abbott Elementary, con anche i cameo di Kevin Bacon e i The Roots.

Selman ha inoltre ammesso: "Se avessi soldi infiniti, inserirei una gag del divano in ogni episodio che apparirebbe improvvisamente in streaming, e ne rimarreste sorpresi".