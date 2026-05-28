I Simpson: 3 episodi speciali in arrivo su Disney+, ecco i dettagli!

Disney+ ha condiviso i dettagli dei tre episodi speciali della serie I Simpson in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming a partire dal 17 giugno.

La prima delle puntate doppie si intitolerà Extreme Makeover: Homer Edition, di cui online è stato condiviso il trailer.

Cosa mostrerà la prima puntata speciale

Gli episodi successivi dello show I Simpson realizzati per Disney+ si intitolano Simpsley, che debutterà in streaming il 3 luglio, e Yellow Mirror, parodia in stile Springfield di Black Mirror, che arriverà il 26 agosto.

Extreme Makeover: Homer Edition racconta quello che accade quando una serata romantica di Homer e Marge va a rotoli dopo che Marge scopre che il marito ha lasciato i figli senza sorveglianza, affidandoli solo al controllo delle telecamera del campanello della porta di ingresso. Frustrata a causa dei comportamenti del marito, Marge, un po' alticcia, si abbandona a una trilogia di fantasie in cui immagina un Homer diverso.

Nella puntata c'è Betty Gilpin in veste di guest star, mentre le musiche sono firmate da Laufey e Tegan and Sara.

La trama degli altri due episodi speciali

Simpsley, in arrivo il 3 luglio su Disney+, racconta quello che accade quando la truffatrice squattrinata Marge Bouvier viene mandata in Italia per convincere il ricco e ingenuo Seymour Skinner a tornare a casa, venendo però attirata dai vantaggi del suo stile di vita agiato. C'è però un grosso problema: l'ospite appiccicoso e ottuso di Skinner, Homer Simpsley. Bugie, lussuria, e lire italiane abbondano in questo episodio in stile noir dei Simpson, ispirato a Il talento di Mr. Ripley.

Yellow Mirror, che debutterà il 26 agosto in streaming, si basa invece su Black Mirror (che ha ottenuto il rinnovo per la stagione 8). La sinossi anticipa: "Una lampada difettosa rivela una verità straziante su ciò che Homer crede essere la realtà, e un tablet dotato di intelligenza artificiale fa amicizia con Maggie e la controlla. I Simpson lottano per trovare la luce attraverso due oscure storie curiose e bizzarre".