I Simpson da record, rinnovati fino alla stagione 40: è una delle serie più longeve della storia

Con una notizia che fa tremare le fondamenta dell'animazione, I Simpson è stato rinnovato per altre quattro stagioni, portando il leggendario cartone animato a raggiungere la stagione 40 e a registrare un record: sono tra le serie tv più longeve di sempre.

I Simpson verso la storia con 40 Stagioni

Dopo oltre 35 anni di trasmissione, il fenomeno ha infranto e riscritto innumerevoli record della televisione statunitense, superando addirittura titoli storici come la serie western Bonanza. L'incredibile serie di Matt Groening continua a dominare il panorama grazie a un cast impeccabile che ha reso il mondo di Springfield un'icona culturale. Il rinnovamento di quattro stagioni, annunciato assieme ad altre serie Fox come Family Guy, Bob's Burgers e American Dad!, dimostra la resilienza e l'inarrestabile appetito di pubblico per storie ironiche, satiriche e intrise di umorismo dissacrante.

Homer in una scena de I Simpson

Con la stagione 36 già in onda questa primavera, il nuovo patto contrattuale che prevede di arrivare fino alla stagione 40, porterà I Simpson a segnare un ulteriore traguardo storico nel mondo dell'animazione, confermandolo come lo show animato più longevo attualmente in produzione negli Stati Uniti, pur non essendo il più lungo a livello globale.

Sebbene I Simpson non possono competere con alcune produzioni anime globali che contano migliaia di episodi, rimane il più longevo degli show animati statunitensi in termini di nuove produzioni. Dietro le quinte, il cambiamento è inevitabile: con la prossima stagione 36, alcuni dei volti più iconici della voce potrebbero ritirarsi, lasciando spazio a nuove generazioni di talenti. I fan dovranno prepararsi a vedere evolversi il cast vocale, mentre la serie continua a scrivere, episodio dopo episodio, un capitolo sempre più affascinante della storia della televisione.