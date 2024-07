Il Signore degli Anelli: Viggo Mortensen tornerà nei panni di Aragorn? "Al momento non sono al verde, ma..."

Come noto, la Warner ha annunciato il nuovo film del Il Signore degli Anelli prodotto da Peter Jackson e diretto da Andy Serkis, The Hunt for Gollum, e voci sempre più insistenti vogliono Viggo Mortensen di ritorno nei panni di Aragorn.

Al momento non c'è nessuna conferma, ma lo stesso attore è tornato a parlare di un suo possibile coinvolgimento mentre era impegnato nella promozione della sua nuova regia, The Dead Don't Hurt. Per Mortensen la cosa più importante di tutte è "una buona sceneggiatura".

In una recente intervista rilasciata all'Hollywood Reporter, Mortensen ha dato una risposta sincera su un eventuale ritorno del franchise della Warner basato sulle opere di J.R.R. Tolkien.

Viggo Mortensen, nei panni di Aragorn, brandisce Anduril, la spada che fu spezzata ed è stata riforgiata per l'erede di Isildur.

"Non ho letto lo script", ha spiegato Mortensen. "Quindi non lo so. La sceneggiatura sarebbe la cosa più importante per me, a meno che non fossi al verde, non avessi soldi e fossi fortunato anche solo a trovare un qualsiasi lavoro. Quindi dipende". Quando gli è stato chiesto se spesso sceglie un progetto per soldi, ha risposto: "Ultimamente sono stato fortunato e non lo ero così da un po'".

The Hunt for Gollum, Andy Serkis: "Il titolo cambierà, altre star della trilogia originale torneranno

Ian McKellen, storico interprete di Gandalf, aveva dato una risposta un po' più divertente circa un suo possibile ritorno nel personaggio, dopo aver sentito dire che lo Stregone avrebbe fatto parte del film, tuttavia non c'è nulla di deciso. "Non c'è ancora un copione, non c'è un'offerta, non c'è un piano". Quando gli è stato chiesto se fosse interessato a tornare nel ruolo, ha risposto con una risatina: "Se sono ancora vivo".

Attualmente in fase di pre-produzione, il nuovo film su Gollum diretto e interpretato da Serkis dovrebbe arrivare nelle sale nel 2026.