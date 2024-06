The Hunt for Gollum, Ian McKellen pronto a tornare nel ruolo di Gandalf, ma a una condizione "vitale"

Dopo Viggo Mortensen, anche Ian McKellen sarebbe interessato a riprendere il ruolo di Gandalf nel film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, ma solo se si verificherà una condizione essenziale.

Ian McKellen si è detto interessato a tornare nei panni di Gandalf nel nuovo film in arrivo, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, ma a una condizione essenziale. McKellen, apparso in precedenza nel panni del celebre stregone della Terra di Mezzo nella trilogia originale de Il Signore degli Anelli per poi fare il bis ne Lo Hobbit, ha parlato di un suo potenziale ritorno durante un'intervista con il Times.

Ian McKellen è disposto a calarsi ancora una volta nei panni del mago che veglia sulla Terra di Mezzo anche se chiarisce che "non esiste una sceneggiatura, non c'è un'offerta, non c'è un progetto". Ma la sua decisione dipende da un fattore molto importante, la sua sopravvivenza.

Quando gli è stato chiesto se fosse interessato a interpretare ancora una volta Gandalf, ha risposto: "Se sarò ancora vivo".

L'85enne McKellen ha interpretato il personaggio di Gandalf per l'ultima volta in Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate, il che significa che è passato quasi un decennio dall'ultima volta che ha indossato il cappello e la veste da mago. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum non arriverà prima del 2026, visto che al momento è in fase di sviluppo preliminare la prima bozza dello script. A quanto pare, i tempi di lavorazione sono piuttosto dilatati quindi la preoccupazione di Ian McKellen è plausibile.

Ian McKellen in una scena de Il signore degli anelli - Le due torri

Ritorno nella Terra di Mezzo

Ian McKellen non è l'unico attore che ha commentato il suo possibile ritorno nel franchise. Anche Viggo Mortensen, che ha interpretato Aragorn nella trilogia del Signore degli Anelli, ha recentemente affermato che sarebbe interessato a tornare nel ruolo, ma ha riconosciuto che la sinossi dovrebbe giustificare il fatto che abbia vent'anni più rispetto ai film della prima trilogia.

Il ritorno del Re: 20 anni fa il gran finale de Il Signore degli Anelli

Per il momento i dettagli su The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum sono scarsi, ma secondo quanto anticipato il film esplorerà il personaggio iconico di Andy Serkis. Il produttori Peter Jackson ha recentemente anticipato di volersi occupare di alcuni aspetti che "non ha avuto il tempo di trattare" nella sua trilogia originale de Il Signore degli Anelli spiegando a IGN:

"Vogliamo esplorare il passato di Gollum e approfondire quelle parti del suo viaggio che non abbiamo avuto il tempo di coprire nei film precedenti. È troppo presto per sapere chi incrocerà il suo cammino, ma seguiremo il percorso tracciato da J.R.R. Tolkien."