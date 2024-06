The Hunt for Gollum, Andy Serkis: "Il titolo cambierà, altre star della trilogia originale torneranno

Poche settimane è stato annunciato il ritorno nella Terra di Mezzo con una nuova avventura ispirata al mondo di Tolkien intitolata The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Il franchise de Il Signore degli Anelli riparte alla grande, ma come ha anticipato nelle ultime ore la star Andy Serkis, che naturalmente tornerà nei panni di Gollum, oltre a dirigere il progetto, il titolo del film potrebbe cambiare in corso d'opera. Serkis ha, inoltre, rivelato che altri ### personaggi della trilogia originale potrebbero fare ritorno.

I dettagli sul film in arrivo nel 2026 per adesso sono limitati. Ecco cosa ha rivelato Andy Serkis al pubblico dell'ACE Superhero Comic Con 2024. "The Hunt for Gollum è un titolo di lavorazione. Potrebbe non essere intitolato così. Narrerà in gran parte il mondo della Terra di Mezzo filtrandolo attraverso l'esperienza di Gollum".

L'attore e regista mette le mani avanti spiegando che è troppo presto per fornire certezze al pubblico: "Sarebbe ingiusto impegnarsi in qualsiasi cosa a questo punto. Posso solo anticipare che sarà un'immersione profonda nel personaggio di Gollum. Potrebbero fare ritorno personaggi a noi ben noti, ma non anticiperò di chi si tratta."

Andy Serkis dona a Gollum la sua espressione malefica

Un gradito ritorno nella Terra di Mezzo

Andy Serkis svela che il team creativo cullava da tempo una nuova rivisitazione dell'opera tolkieniana per approfondirne alcuni aspetti sul grande schermo. "Abbiamo iniziato a parlarne circa otto mesi fa", ha ricordato. "Ci siamo detti, 'Andy, vogliamo davvero rinvigorire la Terra di Mezzo. Ci sono così tante nuove storie in cui vogliamo essere coinvolti. Vogliamo tornare a immergersi nel mondo di Gollum.' Mi hanno chiesto di dirigere il film. Questo per me è un sogno che diviene realtà. Lavorare con le persone con cui amo lavorare in un paese in cui adoro lavorare".



Naturalmente Andy Serkis farà ritorno in Nuova Zelanda e tornerà a collaborare col tema di produttori delle due trilogie originali che comprende Peter Jackson e le sue collaboratrici Phillipa Boyens e Fran Walsh: "Ho un profondo legame con Phillipa e Fran. Da quando ci siamo incontrati per la prima volta, abbiamo fatto otto film e questo sarà il nostro nono. Questa per me è una sfida. Non ha senso avere paura. Gollum non mi ha mai lasciato, è ancora in agguato qui dentro. Non passa giorno in cui qualcuno non venga a chiedermi di Gollum. La sfida sarà raccontare una grande storia, siamo proprio all'inizio di questo processo. Stiamo per iniziare a scriverle il film, ma il processo è elettrizzante".